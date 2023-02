Beseelt von den Gedanken ans Küssen

Philematologie stand am Samstagabend nicht auf dem Programmzettel des Konzertes, mit dem das Duo Scaramuccio auf Einladung der Kulturgesellschaft in der Pauluskirche gastierte. Die wissenschaftliche Erforschung dieses überaus menschlichen Phänomens war aber auch von Sylvia Tazberik und Michael Kornmacher nicht intendiert, als sie sich über „Die Kunst des Küssens“ äußerten, sondern vielmehr die musikalische Deutung.

Dazu hatten die beiden Künstler gleich ein Dutzend Komponisten, beginnend in der Renaissance, befragt, die alle erwartungsgemäß einen sehr unterschiedlichen Zugang zum Küssen gefunden haben. Dabei nahm das Canzone neapolitana zu Anfang eine gewisse Ausnahmestellung ein, denn wer wollte den Italienern ernsthaft ein gewisses Vorrecht als glühende Verehrer der holden Weiblichkeit absprechen, wenn der Angebeteten ein Ständchen bei Vollmond gebracht wird? Da tat sich ein Engländer wie John Dowland schon schwerer, dessen Geliebte ihm das Herz raubt und er flehentlich um einen letzten Kuss in „Wilt thou unkind“ bittet.

Von Morley bis Hammerschmidt

Nicht zu lachen hatte auch der brave Hirte in dem Lied „Thyrsis and Milla“ von Thomas Morley, einem Zeitgenossen Dowlands', den die Nymphe Milla neckt und schließlich auslacht, weil der tumbe Tor ihre Rätsel nicht zu lösen vermag. Und schließlich Andreas Hammerschmidt, ein lutherischer Komponist und Organist, der in Freiberg in Sachsen gewirkt hat, und der den Text von Paul Fleming „Die Kunst des Küssens“ so nachhaltig vertont hat, dass er einem Konzertabend den Namen gibt.

Sopranistin Sylvia Tazberik überraschte das Publikum mit wechselndem Äußeren, mal im glitzernden Abendkleid, mal im lausbubenhaften Outfit, während ihr Begleiter auf der Gitarre manches Stück wie das „Earl of Essex his Gaillard“ oder „Zuydersee“ virtuos instrumental gestaltete. Dass auch Romantiker wie Schubert, Schumann und Chopin und ihr schmachtendes Sehnen nicht fehlen durften – geschenkt. Mit einem Kusswalzer verabschiedete sich das sympathische Duo von seinem Publikum, das beseelt war von den Gedanken ans Küssen und seinem Klang.