Beständigkeit im Vorstand und in der Programmplanung

Der Vorstand des Heimatförderkreises bleibt in bewährter Formation. Ehrenvorsitzender Edgar Nahrath (2.v.r.) gab Einblicke in seine Familiengeschichte.

Wenig zu berichten gab es bei der Jahreshauptversammlung des Heimatförderkreises für Westfälische Tradition am Samstagnachmittag in Mittrops Hof. „Durch Corona konnten wir kaum Veranstaltungen durchführen“, erklärte Vorsitzende Christa Schwab, warum das so sei.

Allerdings hatte es doch einen Besuch im Kreisarchiv mit einer Führung durch dessen Leiter Dr. Knut Lange­wand gegeben. Auch der Plattdeutsche Abend mit Grünkohlessen und Aktivitäten der Tanzgruppe hatte stattfinden können.

Den Kassenbericht gab dann Luise Roth ab, sie verkündete eine zufriedenstellenden finanzielle Lage. Die größten Einnahmen, aber auch Ausgaben waren durch die Herausgabe des „Beflügelten Aals“ zustande gekommen. Nach Angaben Luise Roths hat der Heimatförderkreis zurzeit 96 Mitglieder. Die Entlastung für Kassenführung und Vorstand erfolgte einstimmig.

Fahrt ins Erzgebirge

Nach den Worten von Christa Schwab ist eine Fahrt ins Erzgebirge mit einem Besuch beim Ehrenvorsitzenden des Heimatförderkreises, Edgar Nahrath, in Planung.

Aus Anlass des Tags des Denkmals sollen zudem zwei neue Hinweisschilder angebracht werden. Beim Tag der Archive in der Lohnhalle wird der Förderkreis mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Am 12. November wird der neue „Beflügelte Aal“ vorgestellt und wenige Tage später, am 26. November, steht wieder der Plattdeutsche Abend mit Grünkohlessen auf dem Programm.

Dank an Heinz Kemper und Barbara Pawlowski

Die anstehenden Neuwahlen leitetet der Ehrenvorsitzende Edgar Nahrath. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Christa Schwab bleibt Vorsitzende wie auch Markus Bockholt ihr Stellvertreter. Schriftführer bleibt Thomas Hartmann. Gertrud Baumann wurde als Kassierin bestätig. Luise Roth bleibt deren Vertreterin.

In den Beirat wählten die anwesenden Mitglieder Udo Wagener und Reiner Lischka (in Abwesenheit).

Die Vorsitzende dankte den ausgeschiedenen Beiratsmitgliedern Heinz Kemper und Barbara Pawlowski mit einem Präsent.

Bei Kaffee und Kuchen gab Edgar Nahrath dann einen Einblick in Teile seiner Familiengeschichte. Ausführungen, die unter anderem nach Frankreich, England und Südamerika führten.