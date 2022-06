Beste Voraussetzungen für Gemeinsamkeit

Ein neues Wohngebäude für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankung errichtet die St.- Vincenz-Gesellschaft an der Jahnstraße. Am Mittwoch feierten zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner, Bauträger, Nachbarn und Freunde das Richtfest des nach modernen architektonischen Gesichtspunkten konzipierten Gebäudes. Es wird nach Fertigstellung 24 Wohnplätze bieten und ist speziell auf die Bedürfnisse und den Betreuungsbedarf der Menschen ausgerichtet, die dort ein neues Zuhause finden.

Vier Wohngruppen

Das Gebäude teilt sich in vier Wohngruppen mit je sechs Plätzen. Die Räume sind barrierefrei und als Einzelzimmer ausgelegt. Jedes Zimmer verfügt über eine eigene vollständige Nasszelle. Zusätzlich gibt es ein zentrales Bad mit einer Badewanne. Die Wohngruppen sind mit Gemeinschaftsbereich einschließlich Küche, Esszimmer und Wohnzimmer versehen. Direkt am Haupteingang liegt ein Mehrzweckraum. Den können externe Nutzerinnen und Nutzer erreichen, ohne den Bereich der Wohngruppen betreten zu müssen.

Im Außengelände ist eine große Terrasse mit Sitzmöglichkeiten vorgesehen. Der Mehrzweckraum ist für Gemeinschaftsangebote, Veranstaltungen und Besprechungen sowie für inklusive Angebote mit externen Personen, Gruppen und Vereinen vorgesehen.

Ein neues Wohngebäude für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankung errichtet die St.- Vincenz-Gesellschaft an der Jahnstraße. Foto: Peter Schniederjürgen

„Die Jahnstraße befindet sich in einem gewachsenen Wohngebiet, hier sind beste Voraussetzungen für eine gute Nachbarschaft und damit für gemeinsame Feste und Veranstaltungen gegeben“, sagt Geschäftsführer Stephan Marx in seiner Rede.

Auch Landrat Dr. Olaf Gericke lobte den Standort. „Es ist gut, dass die Menschen hier mitten in der Gesellschaft sind“, so der Landrat. „Wichtig ist, dass die Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten fußläufig erreichbar sind“, hob Bewohnerbeirat Willi Olie hervor. Bürgermeister Dr. Alexander Berger bedankte sich beim Bauträger für diese inklusive Standortwahl als Bereicherung der Gesundheitslandschaft Ahlens.

Wolfgang Termühlen sprach den Richtspruch. Foto: Peter Schniederjürgen

Die St.-Vincenz-Gesellschaft will mit dem Projekt „Umwandlung von Groß- und Komplexeinrichtungen“, Plätze aus der Einrichtung St. Vinzenz am Stadtpark in das neue Haus verlagern. Ausgeführt wurde das Projekt durch den Architekten Michael Janz, vom Architekturbüro Voscort – Simon – Janz in Münster. Die Baukosten liegen bei rund drei Millionen Euro und wurden durch einen Förderzuschuss der Aktion Mensch, Darlehen der NRW-Bank, Kapitalmarktdarlehen und Eigenmittel St.-Vincenz-Gesellschaft finanziert. Die Fertigstellung wird voraussichtlich Mai 2023 erfolgen.