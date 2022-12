Bester Darsteller Tansanias

Er ist ein echter Star: Nkwabi N‘ghangasamala aus Bagamoyo spielt in mehreren TV-Serien mit. Jetzt erhielt er den höchsten Filmpreis Tansanias.

Der in Ahlen durch zahlreiche Veranstaltungen und Workshops bekannte Schauspieler Nkwabi N‘ghangasamala aus Bagamoyo/Tansania ist am vergangenen Sonntag in der nordtansanischen Stadt Arusha mit dem Tanzania Film Festival Award 2022 als „Bester männlicher Schauspieler des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. Darüber freut sich der Freundeskreis Bagamoyo.