Betreiber von Radstation gesucht

Energiesparen durch Photovoltaik, Geschwindigkeitsprobleme in der Weststraße, Verkehrssicherheit an Grundschulen – der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität hatte einiges auf der Agenda.

Was leistet Photovoltaik und wie wird sie technisch eingesetzt? Hintergründe vermittelte Hubert Pieper in einem Vortrag dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität. Außerdem beschäftigten den Ausschuss weitere Themen.

Als Energieberater der Verbraucherzentrale stellte Hubertus Pieper einen starken Trend zum Einsatz von Photovoltaikanlagen und zum Heizungswechsel hin. Dafür sah er auch einen Grund: „Es fällt jede Menge Sonne auf NRW.“ Da die Lebensdauer bei Photovoltaik 20 Jahre betrage, sollte dafür ein Dach bereitstehen, dass für diese Zeit auch hält.

Stecker-Solar-Geräte für Mieter

Als ideales Geschäftsmodell im privaten Bereich sah er, den produzierten Strom selbst zu nutzen und den Rest zu verkaufen. Auch das eigene Elektrofahrzeug könne damit geladen werden. Für Mieter stünden mit Stecker-Solar-Geräten, die am Balkon angebracht werden, Alternativen für die eigene Stromerzeugung zur Verfügung.

Im Bereich der Erneuerung und Errichtung von Rad­abstellanlagen hat die Investition am Bahnhof zunächst größte Priorität, wie Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann mitteilte. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts erhalte jede Grundschule aufgrund einer Mobilitätsanalyse Daten, um Herausforderungen bei der Verkehrssicherheit zu lösen. Die Martinschule werde als erste Schule davon profitieren, wie Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink darstellte. Bei der Radstation am Bahnhof gestalte sich die Suche nach einem Betreiber schwierig. Hier müssen laut Baudezernent Thomas Köpp veränderte Rahmenbedingungen geschaffen werden, die in eine neue Ausschreibung einfließen.

Schwellen für die Weststraße?

Die von Bernhard Meiwes (SPD) eingebrachte Forderung, die Gefahrensituation durch erhöhte Geschwindigkeiten an der Weststraße am besten mit Schwellen in Angriff zu nehmen, erweist sich als schwierig. Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann schlug vor, der Rat solle einen Beschluss fassen, der dafür gebraucht werde. Baudezernent Thomas Köpp favorisierte auch aus Kostengründen eine Lösung, die zum Jahresende mit der Gesamtsanierung der Straße umgesetzt werden könnte, zumal Schwellen von der Straßenverkehrsbehörde genehmigt werden müssen. Manfred Kreutz (SPD) schlug deshalb vor, übergangsweise Displays einzusetzen, um die Geschwindigkeiten sichtbar zu machen. Denn Geschwindigkeitskontrollen können laut Gabriele Hoffmann nur durch die Polizei durchgeführt werden, liegen also außerhalb der Kompetenz der Stadt.

Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink wies auf das Stadtradeln in der Zeit vom 7. bis zum 27. Mai hin. In diesem Rahmen soll am 14. Mai auch ein Fahrradwaschplatz auf dem Marienplatz aufgebaut werden. Am 2. Juni ab 16 Uhr macht eine „Cargobike-Roadshow“ auf dem Marktplatz Halt.