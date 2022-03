Betreuung soll bezahlbar bleiben

Zu teuer seien die Kita-Gebühren in Ahlen, finden zahlreiche Eltern. Sie demonstrierten im Vorfeld der Ratssitzung und unterschrieben eine Petition. Gern hätten Melanie Cicek und ihre Mitstreiterinnen die Unterschriftslisten an Bürgermeister Dr. Alexander Berger übergeben. Aber der ließ sich nicht sehen.

„Wenn wir nichts machen, wird gesagt, wir melden uns nicht, wenn wir demonstrieren, ist es auch nicht richtig.“ So beschrieb Melanie Cicek das Dilemma, in dem sich viele Eltern fühlen. Am Dienstag machte die Ahlenerin, die eine Online-Petition gegen die Höhe der Kita-Gebühren initiiert hat, ihrer Verärgerung Luft und demonstrierte gemeinsam mit anderen Müttern und Vätern lautstark auf dem Rathausvorplatz. Dazu wurden bunte Trillerpfeifen an alle kleinen und großen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Allerdings zogen es die Mitglieder des ab 17 Uhr tagenden Rates vor, im Hintergrund zu bleiben.

SPD-Ratsherr ergreift das Wort

Bis auf SPD-Ratsherr Frederik Werning, der sich gleich zu Beginn der Kundgebung an die Seite Melanie Ciceks stellte und betonte, dass seine Partei für die Reduzierung der Kita-Gebühren sei. Wobei das langfristige Ziel die Abschaffung sei. Als erste Maßnahme schlug der SPD-Landtagskandidat vor, die Einkommensgrenzen auf 49 000 Euro hochzusetzen. Das Recht auf frühkindliche Bildung dürfe nicht durch Gebühren beeinträchtigt werden. Um die Kommunen in die Lage zu versetzen, auf Kita-Gebühren zu verzichten, müsse das Land für finanziellen Ausgleich sorgen. Dafür werde sich seine Partei und er nach der Landtagswahl am 15. Mai einsetzen.

Mit Plakaten und Trillerpfeifen demonstrierten Eltern und Kinder für eine bezahlbare frühkindliche Erziehung in den Kitas. Foto: Dierk Hartleb

Melanie Cicek dankte Frederik Werning für seinen Einsatz und wandte sich dann an die CDU, die sich in der Frage auch bewegt habe und ihre Wahlaussagen im Sinne der Kita-Elternschaft nachgebessert habe.

„Uns ist klar, dass es ein langer Prozess sein wird“, sagte Melanie Cicek weiter, bis tatsächlich etwas nach dem Beispiel anderer Bundesländer wie Niedersachsen und Rheinland-Pfalz erreicht sein werde. Aber die Politik müsse einsehen, dass es sich bei Kindern um eine „Investition in die Zukunft“ handle.

Die Erziehung sei und bleibe Aufgabe der Eltern, so die engagierte Mutter. Aber die Kita sei eine wichtige Ergänzung, weil die Kinder hier lernten, mit Konflikten umzugehen.

Melanie Cicek und SPD-Ratsherr Frederik Werning Foto: Dierk Hartleb

„Wir leben in Ahlen und bekennen uns auch dazu“ betonten auch die Eltern Rebecca und Thomas. Beide arbeiteten auswärts und seien dementsprechend auf eine gute Früherziehung angewiesen. Aber dafür müssten die Gebühren auch für eine 45-Stunden-Betreuung bezahlbar bleiben.

Gern hätten Melanie Cicek und ihre Mitstreiterinnen Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Listen mit den 1016 Unterschriften der Online-Petition übergeben. Aber trotz lautstarker Rufe und eines massiven Trillerpfeifenkonzerts ließ sich der Erste Bürger nicht erweichen. Jetzt wollen die Initiatorinnen die Listen persönlich im Rathaus übergeben.