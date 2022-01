Betreuungsproblem in „Westfalen-Kaserne“ wächst

Das „Trio“-Gebäude sucht einen Betreiber. Die Betreuungseinrichtung in der „Westfalen-Kaserne“, die ohnehin schon mit vielen Problemen in der Bauzeit zu kämpfen hatte, steht seit über einem Jahr leer.

Die Geschichte des „Trio“-Gebäudes in der „Westfalen-Kaserne“ zählt nicht gerade zu den Ruhmesblättern der lokalen Bundeswehrgeschichte. Nach dem Baustart 2011 wurde jahrelang daran gewerkelt. Unter den Soldaten hatte es schon den Spitznamen „Berliner Flughafen“, als es am 27. Februar 2019 endlich eingeweiht wurde.

Jetzt, wo das Betreuungszentrum vollumfänglich einsatzbereit ist, wird es erneut zum Sorgenkind des Standorts. Es herrscht bereits seit über einem Jahr wieder gespenstische Ruhe in den Gast- und Gesellschaftsräumen an der Hammer Straße. Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht mehr, denn das beliebte Offiziersheim wurde ebenso wie das benachbarte Unteroffiziersheim inzwischen abgerissen.

Die Stühle sind hochgestellt. Thekenbereich und Kücheneinrichtung sind jedoch nach wie vor auf Hochglanz poliert. Seit Januar 2021 steht die Betreuungseinrichtung im Zentrum der Bundeswehrliegenschaft an der Hammer Straße leer. Oberstleutnant Christoph Linnenbaum, Standortältester der „Westfalen-Kaserne“, gefällt der Anblick der verwaisten Räumlichkeiten gar nicht. „Die Ausschreibungen für neue Pachtverträge mit potenziellen Interessenten verliefen in der Vergangenheit erfolglos“, berichtet Linnenbaum. Zwar habe es einige Gespräche und Besichtigungstermine mit Gastronomen gegeben, ein Vertragsabschluss kam aber nicht zustande, ergänzt Kasernenkommandant Ulrich Albert.

Fristen bei Ausschreibungen sind einzuhalten

Im November beantragten die Ahlener Soldaten erneut die Ausschreibung beim Verpflegungsamt der Bundeswehr. „Natürlich steht der Bundeswehrstandort Ahlen nicht immer ganz oben auf der Prioritätenliste“, sagt Albert. „Außerdem sind zwischen den Ausschreibungen bestimmte Fristen einzuhalten“, erklärt der erfahrene Hauptmann die Verfahren.

Marco Zabe, Vorsitzender der Versammlung der Vertrauenspersonen der Kaserne, macht die Konsequenzen des Leerstandes deutlich: „Wir haben hier ein Betreuungsproblem.“ Knapp 1000 Soldaten versehen täglich ihren Dienst in der Kaserne. Neben den Angehörigen des Aufklärungsbataillons 7 werden bis zu 200 Rekruten in Ahlen ausgebildet, 110 Soldaten durchlaufen ihre zivilberufliche Weiterbildung. „Gerade für diese Kameraden steht keine Betreuungseinrichtung nach Dienst zur Verfügung“, betont Zabe. Das Speisen- und Getränkeangebot im „Trio-Gebäude“ ist normalerweise eine willkommene Abwechslung zum Angebot in der Truppenküche. „Es fehlt im Dienst und danach ein Treffpunkt für die Kameraden.“ Der moderne Flachbau kann zudem als Konferenz- und Tagungszentrum genutzt werden.

Interessierte Bewerber sollen sich melden

„Der Leerstand betrifft hier alle Dienstgradgruppen“, unterstreicht Christoph Linnenbaum mit Nachdruck. Das Betreuungszentrum ist sowohl für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften vorgesehen. Seit wenigen Tagen scheint es für Oberstleutnant Linnenbaum und seine Leute „Licht am Ende des Tunnels“ zu geben. Zum Monatsende beginnt erneut die Ausschreibung für einen Pachtvertrag. Marco Zabe und Ulrich Albert hoffen sehr, dass der Dornröschenschlaf an der Hammer Straße damit endlich ein Ende findet und die Ahlener Soldaten wieder ihre Betreuungseinrichtung nutzen können.

Interessierte Bewerber erhalten nähere Informationen zur Ausschreibung des „Trio“-Gebäudes unter 7 64 48 00 oder 7 64 40 70.