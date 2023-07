Betrunkener randaliert im Taxi

Am Samstagabend um 23.30 Uhr rastete laut Polizeibericht ein betrunkener Taxifahrgast auf der Fahrt von Ahlen nach Beckum-Roland aus. Weil er nicht mehr genügend Geld dabei hatte, wollte der Taxifahrer ihn nicht weiter befördern.

Ein Taxischild an einem Taxi.

Die Reaktion des Taxifahrers nahm der Ahlener zum Anlass, den Fahrer von der Rückbank aus gegen den Kopf zu treten. Als Polizisten auf der Rolandstraße eintrafen, trat der 18-Jährige von innen gegen die Autotür.

Ein Folgeeinsatz

Der uneinsichtige Randalierer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dabei leistete der Heranwachsende Widerstand. Als er am Sonntagmorgen von einem Verwandten von der Polizeiwache abgeholt werden sollte, ergab sich ein Folgeeinsatz. Denn der 67-jährige Chauffeur war offensichtlich alkoholisiert mit dem Auto zur Wache gefahren. Polizisten stellten in seiner Atemluft deutlichen Alkoholgeruch fest.

Der Ahlener führte einen Atemalkoholtest durch, der eine absolute Fahruntüchtigkeit bestätigte. Daraufhin ließen die Beamten dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.