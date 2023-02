Beutel und Taschen füllen sich auf Zuruf

Auf dem Weg zum Rathaus wunderten sich am Samstagnachmittag manche Familien über die vielen Polizeifahrzeuge – für einen Kinderkarnevalsumzug? Nein, Ultra-Fans aus Aachen waren im Anmarsch. Sie wurden von den Ordnungshütern zum Wersestadion geleitet, während der närrische Lindwurm sich auf neuer Route seinen Weg bahnte. Da es kurz vor dem Start aufhörte zu regnen, füllte sich allmählich doch die Stadt und die Kinder am Straßenrand waren begeistert.

Sogar Lego-Steine wanderten mit

Rund 850 Teilnehmer waren aus verschiedenen Einrichtungen angemeldet. Alle hatten reichlich Wurfmaterial dabei, besonders Popcorn, das in ganzen „Wagenladungen“ mitgeführt wurde. Oft füllten die kleinen Akteure großzügig die ihnen entgegen gehaltenen Beutel und Taschen der Schaulustigen. Die verschiedenen Gruppen hatten sich so einiges am Kostümierungen ausgedacht. Da marschierten sogar Lego-Steine in allen Größen und Farben mit.

Am Straßenrand waren ebenso viele buntgekleidete Mini-Narren unterwegs. „Das ist schön und macht Spaß mit den vielen Kostümen und den ganzen Bonbons“, meinte die sechsjährige Chantale auf der Weststraße. Sie stand mit drei Freundinnen am Wegesrand. Emre (12) wollte unbedingt aufs Foto. Kecke Frage: „Komme ich auch in die Zeitung?“

Am St. Vinzenz in der Kampstraße warteten die Bewohnerinnen und Bewohner schon sehnsüchtig auf den närrischen Umzug. Mit viel „Helau“ wurde dieser dann begrüßt. Natürlich gab es auch hier viel Süßes.

Gemeinsamen in einem Wagen fuhren am Ende die beiden Ahlener Kinderprinzenpaare Fynn I. mit Pia I. sowie Paul I. mit seinem Mariechen Fine I.. Zu Fuß folgte dann der rechtzeitig aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrte Stadtprinz Ossi I. mit seinem kleinen Gefolge.

Bullenreiten in der Stadthalle

Die Stadthalle hatte schon vor dem Umzug die Tore geöffnet. So standen Toiletten zur Verfügung und Stärkungen gab es. Zahlreiche Muffins waren am Abend allerdings noch übrig. Sie wurden zu den Flüchtlingen in die Notunterkunft im Ahlener Süden gebracht. Sehr gut kam das Bullenreiten in der Stadthalle an, bei dem als Preise Hubschrauber-Rundflüge winkten, die „Agrarflug Helilift“ gespendet hat.

Direkt im Anschluss an den Umzug wurden die originellsten Fußgruppen prämiert. Auf den ersten Platz wählte die Jury den Kindergarten St. Andreas, vor dem Kindergarten St. Josef. Den dritten Platz belegten die Narren von „Nord-West Humor“.