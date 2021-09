„Bewegte Zeiten“ führen zum Landessieg

Einen würdigen Ort hatte sich die Körber-Stiftung ausgesucht, als sie die Landessieger von Nordrhein-Westfalen beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ehrte: das Haus der Geschichte in Bonn. Seit 1973 schreibt die Körber-Stiftung mit Sitz in Hamburg im zweijährigen Turnus den Geschichtswettbewerb aus. Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ist der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland.

Thema für das Schuljahr 2020/2021 war „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ – ein Thema, das auch die Geschichtskurse am Bischöflichen Gymnasium St. Michael interessierte, so dass sich gleich zwei Dutzend Jugendliche über ihre Geschichtslehrer Johannes Epke und Lisa Ameln anmeldeten und Themen vorschlugen wie „Ahlener Sportvereine und ihr Umfeld“, „Sport in Ahlen während der nationalsozialistischen Zeit“, „Sport und Völkerverbindung“, „Olympiasieger und ihre Umgebung“, „Ahlener Sportstätten“, „Taubensport und Bergbau“, „Fußball in der Kriegsgefangenschaft“ und viele mehr.

Nicht locker gelassen

Doch dann kam die zweite Welle der Pandemie und bremste die Forschungseuphorie, wurden die Kontakte, um Nachforschungen anzustellen, doch immer weiter eingeschränkt. Drei Schüler nahmen dennoch viele Mühen auf sich, um eine Projektarbeit abzuliefern. Joschua Schwandt, Bartu Efe Tarhan und Francis Nicolas Thülig ließen nicht locker, nutzten persönliche Kontakte, auch zum Sportarchiv, das ihnen umfangreiche Materialien zur Verfügung stellte.

Mit Erfolg, denn als es zur Preisvergabe kam, standen Bartu Efe Tarhan mit seiner Arbeit „Die Glückauf-Kampfbahn. Ein Platz, der verbindet“ und Francis Nicolas Thülig mit „Taubensport. Rennsport des kleinen Mannes“ auf der Siegerliste. Da bedeutete nicht nur ein Preisgeld. Die beiden Schüler wurden zudem mit ihren Tutoren zur Landesehrung nach Bonn eingeladen.

Ehrung wegen Quarantäne verpasst

Leider war diese Ehrung für Francis Nicolas Thülig mit einem Wermutstropfen versehen, musste er doch an diesem Termin eine 14-tägige Quarantäne absitzen. Besonders schade war die Situation für ihn, weil seine fast 50-seitige Arbeit zum Taubensport bei der Direktorin Digitale Dienste der Stiftung Haus der Geschichte, Dr. Ruth Rosenberger, auf höchstes Interesse auch hinsichtlich des familiären Bezugs zum Taubensport gestoßen war. Dies erklärte sie seiner Mutter Martina Maury-Thülig, die die Auszeichnung vertretend in Empfang nahm.

Alle Landessieger steigen nun in den Bundeswettbewerb ein, der am 17. November in Berlin seinen Abschluss findet. Das Gymnasium St. Michael hat also noch zwei heiße Eisen im Feuer. Die Ehrung wird der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vornehmen.