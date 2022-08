Bewohner springen aus den Fenstern

Der Rettungsdienst aus Ahlen unterstützte die Feuerwehr in Hamm am frühen Sonntag bei einem Großeinsatz. In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt saßen Bewohner fest, weil es im Flur brannte. Zehn wurden verletzt.

Über zwei Drehleitern wurden Bewohner am frühen Sonntag in der Hammer Innenstadt aus ihren Wohnungen geholt.

Bei einem Feuer in der Hammer Innenstadt wurden am frühen Sonntagmorgen zehn Menschen verletzt. Anrufer hatten auf dem Marktplatz an einem Mehrfamilienhaus gegen 6 Uhr Hilferufe an Fenstern im zweiten Obergeschoss wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt. Die Zentrale entsandte sofort Kräfte aus diversen Einsatzbereichen.

Die Feuerwehr trifft ein... Foto: Max Lametz

Vermutlich ist es einem Passanten zu verdanken, dass sich das Feuer, welches an einer Stromverteilung im Flur entstanden war, nicht bis in die Wohnungen ausbreitete. Geistesgegenwärtig begab er sich mit einem Feuerlöscher in Gefahr und ging in den Hausflur. Dort konnte er einen Teil der Flammen nach Polizeiangaben löschen. Jedoch warnt die Feuerwehr immer wieder vor solch lebensgefährlichen Situationen. In diesem Fall ging es für den jungen Hammer glimpflich aus.

Der nur wenige Minuten später eintreffende Löschzug der Hauptwache begann sofort mit der Menschenrettung über zwei Drehleitern. Ein weiterer Trupp ging unter schwerem Atemschutz in den total verrauchten Hausflur. Selbstständig konnten einige Anwohner ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, sodass zwei Bewohner aus dem Fenster sprangen und sich hierbei Verletzungen zuzogen. Insgesamt wurden vier Personen über Drehleitern aus den Wohnungen gerettet. Eine weitere Person wurde unter Versorgung von frischer Atemluft durch das verrauchte Treppenhaus aus ihrer Wohnung gebracht. Sechs weitere Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Rettungsdienste umliegender Städte unterstützten die Kollegen in Hamm. Foto: Max Lametz

Aufgrund der hohen Anzahl von Verletzten wurde das Stichwort „ManV“ an den Rettungsdienst ausgelöst. Somit wurden weitere Rettungsmittel aus dem Hammer Stadtgebiet angefordert, aber auch Rettungswagen und Notarztfahrzeuge aus Ahlen, Beckum, und Drensteinfurt wurden hinzugezogen, um die Verletzten zu versorgen. Das Feuer konnte mithilfe eines C-Strahlrohrs schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das verrauchte Treppenhaus wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht und quer gelüftet.

Die Stadtwerke stellte nach dem Brand sowohl die Strom- als auch die Gasversorgung ab, da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob noch weitere Gefahren durch Beschädigung der Versorgungsleitungen zu erwarten sind.

Die Klärung der genauen Brandursache übernehmen jetzt die Brandermittler der Kripo Hamm.