Bibelgeschichte fürs heimische Wohnzimmer

Diese Rolle war für ihn nicht neu – in Dortmund und Basel stand der Sendenhorster Alexander Klaws schon als Jesus in „Jesus Christ Superstar“ auf der Bühne. Aber vor 5000 Zuschauern in einem Live-TV-Event bei RTL hat der erste „DSDS“-Gewinner die Geschichte über das Leiden Jesu auch noch nicht dargestellt. Am Mittwochabend konnte man das modern inszenierte Passionsspiel mit dem beliebten Musicaldarsteller in der Hauptrolle auf dem Essener Burgplatz oder zur Primetime vom heimischen Sofa aus verfolgen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie