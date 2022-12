Bilder aus Tansania

Zum Thema „Kunst und Kultur in Tansania“ sind auf dem Titel und den zwölf Monatsblättern Fotos aus den Bereichen Musik, Tanz, Kunsthandwerk, Bildende Kunst, Akrobatik und Textilkunst zu sehen. Die Hälfte der mit kurzen Texten erläuterten Abbildungen stammt von dem Ahlener Journalisten Peter Harke, der seine Motive auf zahlreichen Tansania-Reisen in Ahlens Partnerstadt Bagamoyo sowie in Daressalam und in den Usambara-Bergen gefunden hat.

Herausgeber des attraktiven Kalenders ist der in Bremen ansässige Verein Bilenu e.V., gegründet von jungen Frauen, die einen Freiwilligendienst in Tansania absolviert haben. Der Verkaufserlös ist für die Partnerschule der Marienschule Ahlen, die Mwambao School in Bagamoyo, sowie für Bildungsprojekte in Tansania bestimmt. Der Kalender kostet 12 Euro.