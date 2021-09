Die

Ausstellung „Feuer – Wasser – Licht – Erde“ ist noch bis Sonntag, 19. September, in der Familienbildungsstätte an der Klosterstraße zu sehen. Geschaffen wurde sie von Gabriele van Stephaudt.

Der Titel beschreibt, was die Bilder auf ihre Art ausdrücken: die Elemente in ihrer Vielfältigkeit, ihrem Zusammenspiel und ihrer Wirkung. Die Untergründe sind aus verschiedenen Materialien gearbeitet und dann mit Acrylfarbe gestaltet. Manche Bilder sind im wahrsten Sinne des Wortes Feuerbilder, denn sie wurden mittels einer speziellen Technik gebrannt.

Künstlerin im Nebenberuf

Gabriele van Stephaudt, Jahrgang 1960, malt nebenberuflich. Durch verschiedene Kunstkurse, wie in der Kunstakademie Trier, der Kunstakademie „Alte Spinnerei“ in Kolbermoor und in der Kunstfabrik Hannover hat sie verschiedene Techniken kennengelernt und inzwischen ihren ganz eigenen Stil entwickelt. Darüber hinaus ist sie ausgebildete Erzählerin und findet: „Durch Geschichten entstehen Bilder in unserer Phantasie. Meine Bilder erzählen Geschichten, von einem Blick über eine Küste, in eine Unterwasserlandschaft oder in einen Vulkan.“

Die Corona-Pandemie verhinderte zwar eine öffentliche Vernissage, aber dafür sind jetzt alle Interessierten zum Ende der Ausstellung eingeladen, wer sich die Bilder nicht entgehenlassen möchte und eines der drei G (geimpft, genesen oder getestet) nachweisen kann. Beginn ist am 19. September um 11 Uhr in der Familienbildungsstätte. Besucher müssen sich anmelden unter der Telefonnummer 9 12 30 oder per Internet.