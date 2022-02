Bildung gegen Extremismus

Geimpfte hier, Ungeimpfte da. Auf der einen Seite die Befürworter von Lockerungen, auf der anderen Seite Stimmen, die schärfere Corona-Maßnahmen fordern. Spaltet das Virus unsere Gesellschaft? Mit dieser brandaktuellen und heiklen Frage beschäftigte sich am Donnerstagabend auch die VHS-Diskussionsrunde „Talk am Donnerstag“. Das Moderatoren-Trio um Nadine Köttendorf, Maria Kessing und Dierk Hartleb begrüßte dabei einen äußerst prominenten Gast. Der frühere CDU-Politiker Ruprecht Polenz, von 1994 bis 2013 Mitglied des deutschen Bundestags, beleuchtete die aktuellen Entwicklungen unter verschiedenen Aspekten und stand den Teilnehmenden Rede und Antwort.

Sinkendes Vertrauen

Corona als Spalt-Virus? Ein Keil, der die Gesellschaft auseinandertreibt? „Es sind Signale da“, räumte Ruprecht Polenz ein. Zwar sei die Gesellschaft nicht in der Mitte gespalten, es könne aber sein, dass sich Teile abspalten. Eine These, die er mit Umfragewerten über sinkendes Vertrauen in staatliche Institutionen und wachsendes Skepsis gegenüber der Demokratie untermauerte. Das seien „bedenkliche Befunde“.

Zwar sei es notwendig mit „Fehlern bei der Pandemiebekämpfung kritisch“ umzugehen, doch dürfe die bestehende Ordnung nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, nur weil die politischen Akteure in dieser schwierigen Lage „nicht immer sofort die richtigen Lösungen“ gefunden hätten.

Ruprecht Polenz im Online-Talk Foto: VHS

„Welche Rolle spielen die sozialen Medien bei einer möglichen Spaltung der Gesellschaft?“, warf Maria Kessing die Frage nach potenziellen Ursachen auf. In diesem Zusammenhang verwies Polenz auf das Problem der gezielten Falschinformationen zur Corona-Pandemie, die in den Netzwerken teils verbreitet würden. „Sie wirken eher Gräben vertiefend“, konstatierte er. Aber: „Ich bin dagegen, weil es nur zu Ausweichreaktionen führen würde“, positionierte sich der frühere CDU-Generalsekretär klar gegen ein derzeit diskutiertes Verbot des Dienstes Telegram, der etwa als Plattform dient, um die „Spaziergänge“ zu organisieren. Er nannte stattdessen ein anderes Mittel der Wahl: „In Schulen üben, wie man mit der Informationsflut im Internet umgeht.“

Ausfransen an den Rändern

Ist unsere Gesellschaft nun durch die Pandemie gespalten? „Die Gefahr eines Ausfransens an den Rändern ist gegeben“, sagte Dierk Hartleb. Dies werfe die Frage auf, wie man diese Menschen zurück in die Mitte der Gesellschaft holen könne. Insoweit sei der Dialog das geeignete Mittel. „Jeder sollte versuchen, mit den Menschen in seinem Umfeld zu sprechen“, pflichtete Ruprecht Polenz bei und brachte hierfür insbesondere vor Ort bekannte Persönlichkeiten ins Spiel, die etwa für das Impfen werben könnten.

Das Thema Allgemeine Impfpflicht führte beim „Talk am Donnerstag“ zu einem Diskurs mit zwei Teilnehmerinnen, die dem ablehnend gegenüberstanden. „Man trifft die Impfentscheidung auch im Hinblick auf andere“, warb Polenz für den kleinen Piks. Er fand aber auch kritische Worte in Bezug auf zahlreiche Politiker, die einer allgemeinen Impfpflicht noch im Sommer parteiübergreifend unisono eine Absage erteilt hatten. „Man hat hier ohne Not etwas ausgeschlossen, was man jetzt vielleicht braucht.“

Die Diskussion kreiste noch um eine andere, nämlich die soziale Spaltung, wie Ruprecht Polenz es nannte. Um soziale Ungerechtigkeit zu verhindern, müsse jeder die Chance haben, durch Bildung aufzusteigen. Entsprechende Bildung sei auch wichtig für die Frage, wie anfällig eine Gesellschaft für Extremisten und Demagogen ist.