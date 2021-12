Bio muss billiger werden

Die Biomülltonne könnte in Ahlen künftig billiger werden. Anderes teurer. Die Ahlener Umweltbetriebe lassen den gesamten Komplex Abfallentsorgung auf den Prüfstand stellen. Das Ergebnis dürfte jeden erreichen.

Wird der Restmüll teurer? Sollte jede Tonne vor dem Leeren gewogen werden? Fragen, die mit der Beauftragung eines abfallwirtschaftlichen Fachbüros beantwortet werden sollen, um Struktur in den Gesamtkomplex Abfallentsorgung zu

Gleiche Gebühren für Bio- und Restmülltonne: Das ist Norm in Ahlen – und ein Problem, das viele andere Kommunen nicht haben. „Wenn einer seine Biotonne nicht richtig befüllt, können wir nicht richtig sanktionieren.“ Eines von zig Beispielen, mit denen Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, in der Betriebsausschusssitzung am Montag deutlich machte, dass es Zeit sei, die ganze Gebührenstruktur einmal gründlich zu durchleuchten – und die Abfallentsorgungssatzung „rechtlich zukunftssicher aufzustellen“.

„ »Wenn einer seine Biotonne nicht richtig befüllt, können wir nicht richtig sanktionieren.« “ Robert Reminghorst

Die Verwaltungsvorlage wird konkreter: „Durch den fehlenden finanziellen Anreiz zur Nutzung der Biotonne ergibt sich damit bei Kontrollaktionen zur Reduzierung des Störstoffgehalts in der Biotonne keine finanzielle Mehrbelastung als mögliche Sanktion für Fehlverhalten, wenn der Bioabfall als Restabfall entsorgt oder die Biotonne gegebenenfalls abgezogen und durch entsprechendes Restabfallvolumen ersetzt würde.“ Auch eine Gebühr für störstoffbedingte Sonderleerungen fehle in der Satzung.

Und das sind die Erwartungen an eine neue Gebührenstruktur: Steigerung des Anschlusses und der Nutzung der Biotonne; Verbesserung der Bioabfallqualität; Einbindung der Laubboxen und gebührenfreien Annahme von Laub in der Satzung und Sicherung der Gebühreneinnahmen. Letztere könnten durch die Intensivierung von Abfallvermeidung ins Wanken geraten, denn: Weniger Abfall heißt höhere Gebühren je Volumeneinheit.

Im Hinblick auf eine langfristig zukunftsweisende und nachhaltige Abfallgebührenstruktur bringt die Verwaltung auch einen weiteren Anschluss des Gewerbes an die Pflichtresttonne ins Spiel. Was Heinrich Artmann (FWG) intervenieren ließ. Angedacht auch: eine Deckelung des gebührenfreien Volumens für die Altpapiertonne, eine Neugestaltung der Wertstoffgebühren und Konditionen für weitere Leistungen wie den Behälterwechsel.

Artmann setzte den Sperrmüll als weiteres Stichwort gleich mit ins Protokoll. Es könne nicht sein, dass bei einer Anforderung drei städtische Fahrzeuge gratis vorgefahren kämen und alles mitnehmen. Am Betriebshof sei – überspitzt ausgedrückt – aber nach zwei Sofas Schluss.

„ »Wollen wir in Ahlen das?« “ Dirk Schlebes

Ralf Marciniak (CDU) legte den Hausmüll bei der Abfuhr auf die Waagschale. Wovon Stadtkämmerer Dirk Schlebes dringend abriet: In seiner Heimatkommune im Kreis Wesel habe man damit schlechte Erfahrungen gemacht. Folge: wilde Müllkippen und Mülltourismus. Schlebes: „Wollen wir in Ahlen das?“

Heinrich Wonnemann (Grüne) blieb allein mit seinem Antrag, den Tagesordnungspunkt zu verschieben, bis ein neuer Betriebsleiter im Dienst sei. Mit seiner Gegenstimme und der Enthaltung von FDP-Vertreter Andreas Huesmann machte der Ausschuss den Weg für 25 000 Euro und die Beauftragung eines abfallwirtschaftlichen Fachbüros frei. Mit Ergebnissen wird vor den nächsten Sommerferien gerechnet.