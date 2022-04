Biozid-Nebeldusche aus der Luft

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ist in der Ahlener Feldflur nur noch Sache von Stunden. Mit einer Biozid-Dusche aus der Luft. Dafür kreiste am Freitagvormittag ein Hubschrauber durch die Außenbezirke.

Näher ran geht nicht: Bis zu einem Meter über den Kronen fliegt der Helikopter am Freitagvormittag die Eichenalleen in der Feldflur rund um Ahlen ab.

Warum mit Hubbühne und Sauger mühsam nach Nestern suchen, wenn eine kurze Nebeldusche noch wirkungsvoller ist? Die Ahlener Umweltbetriebe steigen bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in ihren Außenbereichen um – auf Biozid. Und gehen in die Luft. Die Bauerschaft Brockhausen wird am Freitag zum Landeplatz für den MD 500. Ein Hubschrauber amerikanischer Militärbauart des Deutschen Helikopter Dienstes DHD, der den Fachmann gleich mitgebracht hat: Ralf Keller.