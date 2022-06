Bis auf drei Schlägereien alles friedlich

Kleine Zwischenfälle, in der Gesamtbilanz der Großveranstaltung aber kaum von Gewicht: Ahlen feierte sein 35. Stadtfest fröhlich und friedlich. So weit die erste Bilanz am Sonntagnachmittag.

Drei Körperverletzungen, ein Platzverweis: So weit die Bilanz der Polizei nach drei Stadtfesttagen, Stand Sonntagnachmittag. „Wenn man sieht, wie hoch das Besucheraufkommen war, dann ist es wirklich friedlich gewesen“, so ein Polizeisprecher auf Redaktionsanfrage. „Ruhig und harmonisch“, sehen Feuerwehr und Rettungsdienst ihren Rückblick – bis auf kleinere Hilfeleistungen.

Für den Organisationsstab bei der Stadt Ahlen zeigt sich der Fachbereichsleiter Kultur, Christoph Wessels, in einer ersten Bilanz rundum zufrieden: „Wir waren die Günstlinge des Wetters.“ An allen Tagen sei eines ganz stark spürbar gewesen: „Das Wollen der Menschen, wieder rauszukommen.“ Das Besucheraufkommen sei zu den Hauptzeiten vergleichbar gewesen mit dem früherer Stadtfeste. Lediglich am Samstagnachmittag schien der Marktplatz etwas schwächer frequentiert. Guten Zuspruch hätten auch die Stände in der Fußgängerzone gefunden. Der Fokus habe, was auffällig gewesen sei, nicht nur auf dem Marktplatz gelegen. Was auch mit dem Fehlen eines Imbisswagens für die schnelle Bratwurst auf dem Festplatz in Zusammenhang stehen könnte.

Die Einkaufsmeile füllte sich auch zum verkaufsoffenen Sonntagnachmittag. Viele verbanden den Stadtfestbesuch mit einem Bummel und der einen oder anderen Besorgung.