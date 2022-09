Bis zu 250 neue Arbeitsplätze im Olfetal

Baggerbewegungen auf der Erweiterungsfläche des Natur- und Gewerbeparks – und ein Name, der für Neuansiedlung steht: Die Galvaswiss AG will im Ahlener Olfetal ein Korrosionsschutzzentrum errichten. Die Schweizer planen in vier Bauabschnitten mit bis zu 250 Arbeitsplätzen. Dem Stadtplanungs- und Bauausschuss, der an diesem Dienstag (6. September, 17 Uhr, Ratssaal) tagt, liegt ein Aufstellungsbeschluss vor.

