Blasmusik zum 50-Jährigen der „Happys“

Die Blasmusikfreunde „Happy Trumpets“ feierten am Freitag ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festabend unter dem Motto „Happy Trumpets Ahlen … und noch lange nicht leise“ im Hof Münsterland. In vielen Grußworten bekamen sie großes Lob für ihre Aktivitäten. Als musikalische Gäste hatten sie das Quartett „Las Polkas“ eingeladen, die Büttenrednerin Hertha aus Mettingen setzte zu guter Letzt die Lachmuskeln unter Hochspannung.

Nachdem die „Las Polkas“ ganz ohne Strom, dafür aber mit Megafon, den Abend humorvoll unter anderem mit deutschen Schlagern eröffnet hatten, traten die „Happys“ pathetisch mit der „Freude schöner Götterfunken“ auf die Bühne. Die Reaktion des Publikums folgte prompt, der Saal erhob sich klatschend. Geladen waren Vertreter von Sponsoren, Karnevals- und Schützenvereinen sowie anderer Institutionen, die die Geschichte der Blasmusikfreunde begleitet haben. Ralf Doodt und Thorsten Possmann zeichneten diese Geschichte mit Fotos noch einmal nach, in der der Mitgründer und langjährige Vorsitzende Theo Doodt eine besondere Rolle einnahm. Aber auch Anekdoten zierten die Rückschau. „Veräppelt man die Happys, bekommt man das irgendwann zu spüren“, verriet Ralf Doodt in Bezug auf seine Prinzenstellung. Deutlich wurde aber auch die familiäre Atmosphäre, die unter den Mitgliedern besteht. Was man wörtlich nehmen kann. So sind unter den Musikern einige Paare hervorgegangen, deren Kinder wiederum Musiker bei den „Happys“ wurden. So erwuchs gewissermaßen der eigene Nachwuchs.

50 Jahre „Happy Trumpets" Foto 001: Happy Trumpets … und noch lange nicht leise: Die Blasmusikfreunde feierten mit einem Festabend ihr 50-jjähriges Bestehen. Foto 002: Im Namen der Stadtprinzen überreichte Raphael Fischer eine Urkunde an Ralf Dodt (v. l.). Foto 003: Für ausreichend Kaltschale für die ganze Truppe der Happy Trumpets zum Jubelfest ist gesorgt. Der amtierende Stadtprinz Philip I. (Rings) hatte mit seiner Kombo ein Fass Bier als Geschenk mitgebracht. Foto 004: Mitglieder der „Happys" finden sich auch in anderen Musikformationen wieder. Wie bei den „Las Polkas" aus Dortmund, die mit viel Witz das Programm mitgestalteten. Foto 005: Passend zum golden Jubliäum hatten Pascal Schicke und Thomas Berndt für Ralf Doodt (v. r.) und seine Musiker eine goldene Trompete im Rahmen mitgebracht. Foto 006: Ralf Doodt (links) bekam die Ehrenmedaille der „Happy Trumpets" verliehen. Foto 007: Die Blasmusikfreunde nahmen den Festabend zum Anlass, eine große Zahl ihrer langjährigen Mitglieder zu ehren. Foto 008: Hertha von Mettingen hatte zum Programmende mit ihrem humoristischen Auftritt die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Ralf Steinhorst „Ihr seid ein Stück Ahlen und aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken“, lobte Bürgermeister Dr. Alexander Berger in seinem Grußwort. Der BAS-Vorsitzende An­dreas Lerley erinnerte daran, dass die Musiker nicht nur im Karneval, sondern auch auf Schützenfesten vielfältig unterwegs sind. Einen besonderen Auftritt hatten die ehemaligen Stadtprinzen, die sich den Einzug auf die Bühne mit einem „Laridah“, dem Einzugslied der Stadtprinzen, gewünscht hatten. „Ihr verbreitet immer gute Stimmung. Wer weiß das besser als wir ehemalige Prinzen“, lobte Raphael Fischer. Aber nicht nur warme Worte hatten die Prinzen mitgebracht, sondern auch ein Susaphon als Geschenk. Anni und Rolf Pietrzik von der Pony-Station dankten den „Happys“ für die Unterstützung. Auf den Festen seien sie nie für Geld, sondern nur für die Ehre aufgetreten.

Der amtierende Stadtprinz Philip I. (Rings) ließ es sich nicht nehmen, mit seinen Adjutanten mit einem Fass Bier zu gratulieren. Kükengarde-Präsident Pascal Schicke ließ durchblicken, dass für ihn Karneval ohne die „Happys“ nicht vorstellbar sei.

Dass die Musiker selbst bei Wind und Wetter musizieren und auch die Nachwuchsarbeit stimme, rief die Bewunderung von Rudi Pollex von Nord-West-Humor hervor.

Die Blasmusiker nutzten den Abend auch, um langjährige Mitglieder zu ehren. Christel und Ralf Doodt sowie Silvia Pawlowski stachen als Mitglieder der ersten Stunde besonders heraus.

Mit „Hertha von Mettingen“ klang der Abend dann humorvoll aus. Warum Christel und Theo Doodt ihren Sohn nicht Peter anstatt Ralf hätten taufen können, hinterfragte sie. „Dann wäre es ein Trompeter“, hatte sie die Lacher auf ihrer Seite.