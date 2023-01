„Blattwerk“ aus Mischtechniken

„Blattwerk“ ist der Titel ihrer Ausstellung in der Stadtbücherei. Andrea Lüdemann gibt am 3. Februar gerne Auskunft über ihre Arbeiten und Arbeitsweisen.

Zu einem Künstlerinnengespräch lädt Andrea Lüdemann am 3. Februar (Februar) alle Interessierten in die Stadtbücherei ein. Beginn ist um 15 Uhr.

„Blattwerk“ heißt die Ausstellung der Ahlener Künstlerin, deren Arbeiten zurzeit in der öffentlichen Bibliothek zu sehen sind. Ausgestellt sind kleinformatige Arbeiten in verschiedenen Drucktechniken, welche durch malerische und zeichnerische Mischtechniken ergänzt werden.

Scheinbare Symmetrien

Quelle der Inspiration sind Blattformen mit ihren scheinbaren Symmetrien. „Gerade die kleinen Fehler und Unregelmäßigkeiten machen für mich die Auseinandersetzung mit dem Thema Natur spannend“, sagt Andrea Lüdemann.

Meist ist es auch übrig gebliebene Farbe auf der Palette, die die Künstlerin mit Farbrolle und Spachtel nachhaltig weiterverarbeitet. „Es sind Reste, die sich gefunden haben“, so die Künstlerin. Für sie geht es im Wesentlichen um den Entstehungsprozess des Bildes. Sie hat Lust am Ausprobieren, am Experimentieren mit Papierstreifen, Collageelementen, aufgestempelten Schriftzeichen und am Materialdruck.

Erfahrung autodidaktisch ausgebaut

Andrea Lüdemann, Jahrgang 1967, wandte sich schon in ihrer Jugend der Kunst zu. In Aachen, nahe ihrer Heimatstadt Bardenberg, wurde sie vom dort lebenden Maler Emil Ciocoiu unterrichtet und inspiriert. In weiteren verschiedenen Kursen baute sie autodidaktisch ihre künstlerische Erfahrung aus.

Nach Ausstellungen in Würselen, Herzogenrath und Sprockhövel sind ihre Arbeiten jetzt innerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbücherei an der Westenmauer zu sehen. Wer mehr zu den ausgestellten Bildern erfahren möchte, kann darüber mit Andrea Lüdemann am 3. Februar ins Gespräch kommen. Geöffnet ist die Bücherei Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12..30 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr.