„Blauer Turm“ geht diesmal an die Chöre

„Musik verbindet“: Unter diesem Motto möchte die Bürgerstiftung Ahlen am 24. November (Donnerstag) in der Lohnhalle auf die Chorszene in Ahlen aufmerksam machen. Der diesjährige Bürgerpreis „Blauer Turm“ der Bürgerstiftung soll das Engagement der Chöre würdigen.

Der „Blaue Turm“ mit einer Gesamtdotierung von 10.000 Euro wird von der Bürgerstiftung in der Regel alle zwei Jahre ausgelobt und würdigt soziales Engagement von Ahlener Bürgerinnen und Bürgern in wichtigen gesellschaftlichen Schwerpunktthemen, so beispielsweise in den Jahren 2018 im Ehrenamt, 2016 in der Denkmal- und Heimatpflege, 2014 in sportlichen und 2012 in bürgerlichen Belangen.

Singen mindert Stress

Diesmal geht es um das Singen im (Ahlener) Chor, das nicht nur glücklich macht und Stress mindert, sondern neben den musikalischen Aspekten auch das Gefühl vermittelt, Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Die Ahlener Chöre, so die Verantwortlichen der Bürgerstiftung bei der Vorstellung, hätten es schwer gehabt in den Jahren der Pandemie, in denen sie zeitweise ihre Aktivitäten über Wochen und Monate komplett hätten einstellen müssen.

Mit der Verleihung ihrer Förderpreise möchte die Bürgerstiftung daher den Chören in Ahlen Gelegenheit bieten, sich näher vorzustellen, bekannter zu werden und – ein wichtiger Aspekt – interessierte Nachwuchssängerinnen und -sänger zu werben.

Nicht alle Ansprechpartner bekannt

Die Bürgerstiftung bittet auch diejenigen Chöre um eine Kontaktaufnahme, die nicht zeitgleich angeschrieben wurden, da eventuell nicht alle Chöre und deren Ansprechpartner aktuell bekannt seien.

Von der Ausschreibung angesprochen fühlen sollen sich alle Chorgemeinschaften in Ahlen – gleichgültig ob es sich um ein professionelles Ensemble oder einen Laienchor handelt und unabhängig vom musikalischen Repertoire, sei es nun Klassik, Rap, Volkslied, Swing oder geistliche Musik.

Bewerbungsschluss ist der 30. September. Die Bewerbungen sind zu richten an den Geschäftsführer Lambert Quante, Wienkampstraße 15, 59227 Ahlen, oder per E-Mail an info@buergerstiftung-ahlen.com. Für Nachfragen steht Rudolf Pollex unter Telefon 0 15 20 / 7 74 11 15 zur Verfügung.