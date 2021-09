Blaues Band spannt sich durch Dolberg

Rund 100 Bürger beteiligten sich im Ahlener Ortsteil Dolberg an der europaweiten Aktion „Rettungskette für Menschenrechte“.

Rund 100 Menschen nahmen in Dolberg an der Rettungskette für Menschenrechte teil, die von der Nordsee bis zum Mittelmeer führte.

Auch Ahlens Ortsteil Dolberg war am Samstagmittag zwischen 12 und 12.30 Uhr ein Teil einer circa 1500 Kilometer langen Rettungskette von Hamburg bis ins italienische Chioggia in der Lagune Venedigs. Die „Rettungskette für Menschenrechte“ wollte ein Zeichen für ein offenes, buntes und friedliches Europa sowie gegen Angst- und Abschottungspolitik setzen.

„Hand in Hand – Rettungskette für Menschenrechte“

„Hand in Hand – Rettungskette für Menschenrechte“ war der Slogan der Aktion, die plakativ von der Nordsee bis ans Mittelmeer ging. Dolberg schloss die Lücke zwischen Beckum und Hamm symbolisch. Im Lambertidorf nahmen nach Veranstalterangaben rund 100 Menschen an der Aktion teil, die sich zunächst auf dem Dorfplatz trafen, um sich anschließend auf dem Fußweg der Alleestraße aufzustellen. Straßen wurden nicht abgesperrt, der Verkehr auf der Durchgangsstraße konnte also weiterrollen.

Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer

Ausrichter für den Dolberger Streckenteil war der „Ahlener Appell“, dem Institutionen, Kirchengemeinden, Parteien und Vereine angehören. Er setzt sich für eine mutige und bunte Zivilgesellschaft ein und wollte in diesem Fall besonders auf die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer aufmerksam machen.

„ Die Menschenkette hat die Problematik wieder ins Bewusstsein gebracht. “ Adelgunde Tacken, Sprecherin der Ahlener Gruppe von Amnesty International

„Wir benutzen Bänder, damit es hygienefreundlich abläuft“, hatte Sprecher Sven Hanses allein zwei Kilometer blaues Band organisiert. Natürlich biologisch abbaubar, fügte er hinzu. Dazu kamen weitere private Bänder. Sven Hanses machte aber auch deutlich, dass die Aktion nicht zum Ziel habe, eine geschlossene Menschenkette zu bilden, die von Hamburg bis zum Mittelmeer führt. Dazu hätte es allein in Dolberg mit seinen bis zu 100 Teilnehmern auch nicht gereicht. Auch wenn der Slogan „Hand in Hand“ heiße. Es solle eher gezeigt werden, dass viele Menschen für Menschenrechte einstehen und mit der derzeitigen Politik der EU und den europäischen Ländern nicht einverstanden sind.

Sven Hanses hatte 2000 Meter blaues Band organisiert, um die einzelnen Glieder der Menschenkette hygienegerecht zu verbinden.

Adelgunde Tacken, Sprecherin der Ahlener Gruppe von Amnesty International (AI) bewertete die Aktion positiv: „Die Menschenkette hat die Problematik wieder ins Bewusstsein gebracht“. AI weist seit Jahren auf die Flüchtlingssituation im Mittelmeer hin, im Jahr 2020 verlieh die Organisation den Menschrechtspreis an das Seenotrettungsschiff „Juventa“.

Entspannt sah die Polizei im Kreis Warendorf am Nachmittag in ihrer Bilanz die Rettungskette. Die Aktionen in Oelde, Beckum und Dolberg seien friedlich und störungsfrei verlaufen.