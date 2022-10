Bleibt noch Geld für die Kirmes?

Spaß auf dem Rummel? Oder das Geld für „Musikexpress“, das traditionelle Fischbrötchen und andere Genussmomente lieber sparen? Eine Frage, die sich in Zeiten der Rekordinflation wohl auch regelmäßige Kirmesgänger gestellt haben dürften. Die Antwort hierauf fiel bei einem Stimmungscheck am Wochenende auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz in vielen Fällen klar aus: „Die Herbstkirmes gönnen wir uns“. Und so entpuppte sich das bunte Treiben an den 70 Geschäften wieder einmal als Publikumsmagnet – auch, weil das Wetter nach einem kurzen Platzregen am frühen Samstagnachmittag doch mitspielte und viele Familien anzog.

