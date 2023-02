Blick auf die Einzelschicksale

Die Eröffnungsveranstaltung zur diesjährigen Woche der Brüderlichkeit findet am Sonntag (5. März) um 17 Uhr im Interkulturellen Museum im Goldschmiedehaus, Oststraße 69, statt. Das Forum Brüderlichkeit veranstaltet zum 31. Mal die Woche der Brüderlichkeit in Ahlen, bundesweit findet sie bereits seit 1952 statt.

Die Eröffnungsansprache hält Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Zur Eröffnungsveranstaltung wird das im April erscheinende Buch „Ahlen und seine Stolpersteine - Erinnerungskultur in einer westfälischen Industriestadt“ von Autor Manfred Kehr sowie Herausgeber Dr. Knut Langewand der Öffentlichkeit vorgestellt.

Stolpersteine an vielen Orten

Die Verlegung der Stolpersteine hat in Ahlen eine lange Tradition. An vielen Orten in Ahlen stößt man darauf. Mit dem Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig hat die Bürgerschaft eine Form des Erinnerns und Gedenkens aufgenommen, die sich bewusst im öffentlichen Raum platziert und dort wahrgenommen werden soll. Das Stolpersteinprojekt betont die Erinnerung an die Opfer der Naziherrschaft durch die lokale Anbindung sowie den Aspekt der Offenheit und des symbolischen Charakters des Gedenkens.

Stolpersteine, die inzwischen in fast 300 europäischen Städten verlegt wurden, versteht Gunter Demnig als ein „Kunstprojekt für Europa“, als ein „Projekt, das die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Roma und Sinti, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der Euthanasieopfer im Nationalsozialismus lebendig erhält“. Stolpersteine werden an den ehemaligen Wohnorten der ausgegrenzten, verfolgten und ermordeten Menschen in den Bürgersteig eingesetzt.

Anmeldung bei der VHS

In den letzten Jahren hat Manfred Kehr viele Recherchen zu den verfolgten Menschen in Ahlen zu Zeiten des Nationalsozialismus durchgeführt und dabei viel über die Geschichte und Einzelschicksale der Menschen ans Licht gebracht. In dem Buch „Ahlen und seine Stolpersteine“ werden diese Schicksale und Geschichten festgehalten. Die Lesung findet mit musikalischer Begleitung statt und wird veranstaltet vom Ahlener Forum Brüderlichkeit und dem Kreisarchiv Warendorf. Um Anmeldung wird gebeten unter www.vhs-ahlen.de.