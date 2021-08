Blick auf eine mutige lebenslustige Bergmannsfrau

Ohne Attentat, ohne Organisation und dennoch „der personifizierte Widerstand“: So nannte Dr. Alexander Berger Therese Münsterteicher, die Namensgeberin der neuen Gesamtschule in Ahlen. Am Donnerstagabend feierte die ehemalige Real- und Sekundarschule diesen Namenswechsel zur Therese-Münsterteicher-Gesamtschule.

„Unser ganz besonderer Dank geht an Hildegard Offele-Aden, die uns erst auf den Namen gebracht hat“, sagte Schulleiterin Elisabeth Beier zur Begrüßung. Die Ahlener Autorin hatte ein Buch über das Leben und Wirken der Namenspatronin verfasst.

Eindringliches Theaterstück

Deren Geschichte raffte dann auch eine kleine Theatergruppe in einen einfachen, aber sehr eindringlichen Stück zusammen. Das Spiel endete mit der Einblendung des Fotos der Stolpersteine der Familie Mosz­kowicz. „Die amerikanischen Soldaten, die Imo Mosz­kowicz befreiten, wollten ihn mit in die USA nehmen“, erläuterte Bürgermeister Dr. Alexander Berger in seinem Grußwort. Durch einen Zufall habe der Zug in Ahlen gehalten, Imo Mosz­kowicz sei ausgestiegen habe Therese Münsterteicher besucht: „Sein Tante Threschen, wie er sie liebevoll nannte.“

Hildegard Offele-Aden hat über Therese Münsterteicher ein Buch geschrieben Foto: Peter Schniederjürgen

Denn Tante Threschen hatte der jüdischen Familie Mosz­kowicz in der Zeit des finstersten Nazi-Terrors mit unzähligen Dingen im einfachen Alltag geholfen. Die Bergmannsfrau hatte sich so selbst großen Gefahren ausgesetzt. Damit schuf sie ein Vorbild für Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit. „Das aber still und ohne jeden Aufhebens“, ergänzte Alexander Berger. Er freute sich über die Wertschätzung, die Therese Münsterteicher durch einen nach ihr benannten Platz und nun auch durch diese Schule erfährt.

Sangen mit viel Gefühl: Danielle Gieske (r.) und Emily Bröker Foto: Peter Schniederjürgen

Hildegard Offele-Aden bedankte sich für diese Namenswahl. „Es ist ein Bekenntnis zur Menschlichkeit, dieser Name ist ein Programm“, hob die Autorin hervor. Sie warf ebenfalls einen Blick auf das Leben der Therese Münsterteicher. „Ich suchte sie in ihrer Delbrücker Heimat und fand ein lebenslustiges und vielleicht auch etwas freches Mädchen“, schilderte Hildegard Offele-Aden. Sie habe eine Bergmannsfrau gefunden, die mit Humor und Gefühl, resolut und zielstrebig Probleme anging und löste. „Sie war eine Freundin mit Gefühl für Zusammenhalt und Loyalität.“

Schließlich überraschte der stellvertretende Schulleiter Fabian Blech noch mit einem digitalen Grußwort durch Martin Mosz­kowicz, der Sohn des Ahlener Ehrenbürgers Imo Mosz­kowicz. Danielle Gieske und Emily Bröker gestalteten mit Lehrer Joachim Sandvoß die Feierstunde musikalisch.