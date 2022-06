Blick hinter die Kulissen der Notaufnahme

Mit ihrem Erstlingswerk „Eine für Alle“, erschienen im September 2021 im S. Fischer Verlag, gelang ihr auf Anhieb der Einstieg auf Platz eins der

Spiegel-Bestseller-Liste Sachbuch Paperback. Daraus wird Dr. Carola Holzner, bekannt als „Doc Caro“, zum vorerst letzten Mal am 5. September (Montag) um 19.30 Uhr in der Stadthalle lesen, bevor im Herbst ihr zweites Buch „Keine halben Sachen“ auf den Markt kommt. Veranstalter sind die Volkshochschule und die Stadthalle.

Carola Holzner, 1982 in Mühlheim an der Ruhr geboren, ist Fachärztin für Anästhesiologie und spezialisiert in den Bereichen Notfallmedizin und Intensivmedizin. Sie erreicht regelmäßig über ihre Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram mehr als 268 000 Follower. Wöchentlich gibt es ihren Audio- und Videopodcast. Gerngesehen ist sie auch in diversen TV-Formaten. Immer mit dem Ziel, Menschen die Medizin näher zu bringen.

Zwischen Glück und Unglück

Carola Holzner arbeitet als Oberärztin in der Notaufnahme. Nirgendwo sonst sind die Grenzen so schmal zwischen Glück und Unglück, Hoffnung und Verzweiflung, Leben und Tod. Sekunden entscheiden. Ein Herzschlag entscheidet. Carola Holzners Herz schlägt vor allem für ihre Patienten. In ihrem Buch, heißt es in der Ankündigung, nimmt sie den Leser mit in ihre Welt zwischen Intensivstation, Schockraum und Straße. Sie gibt Einblicke, die fernab jeder Vorstellung liegen, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Authentisch und ehrlich erzählt sie über die Emotionen und Gedanken, die sie während einer 24-Stunden-Schicht begleiten. Und die nicht eine Halbgöttin in Weiß zeigen, sondern den Menschen dahinter.

Eintrittskarten (freie Platzwahl) zum Preis von 16,50 Euro (ermäßigt 13,50 Euro) sind ab sofort montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00, und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.