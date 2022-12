Blitz-Vollzug mit der Motorsäge

Ungläubiges Staunen auf dem Ahlener Rathausparkplatz: 20 Bäume sind plötzlich weg. Sie haben Platz gemacht für das Neubauvorhaben Stadthaus an eben dieser Stelle. Reaktionen bleiben nicht aus.

Freie Sicht aufs Rathaus: 20 Bäume verschwanden am Mittwochnachmittag auf dem Rathausvorplatz. Für viele zu diesem frühen Zeitpunkt überraschend. Die Verwaltung ist zwischen den Jahren in den Betriebsferien.

„Jede pieselige Sperrung einer Straße oder des Marktes wird mit einer Presseinformation aus dem Rathaus angekündigt. Aber wenn auf dem Rathausparkplatz zig Bäume gefällt werden, ist das der Stadt keine Zeil wert,“ ärgerten sich am Mittwochabend zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehört auch Walter Rinke. Der langjährige Vorsitzende des Kunstvereins und jetzige Ehrenvorsitzende macht seinem Ärger am Donnerstag deutlich Luft: „Das ist eine Unverschämtheit, wie man mit uns Bürgern umgeht.“ Auch in den digitalen Medien entlädt sich allerlei Unmut.