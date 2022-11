BMA hätte gerne Frau im Amt gesehen

Im Nachgang zur Wahl von Matthias Harman zum stellvertretenden Bürgermeister meldet sich die Bürgerliche Mitte Ahlen (BMA) zu Wort. Sie hätte lieber wieder eine Frau in diesem Amt gesehen.

„Wir bedauern es sehr und eigentlich fehlen uns die Worte für solch eine Ignoranz, dass die CDU die Mehrheit der Ahlener Bevölkerung von 50,5 Prozent Frauen nicht in diesem Amt vertreten haben möchte“, sagt Silvia Sörensen im Namen ihrer Mitstreiter. „Mit dieser Neubesetzung repräsentieren nun drei Männer die Stadt Ahlen.“ Dies sei nicht mehr zeitgemäß und spiegele nicht die gesellschaftliche Fortentwicklung der vergangenen beiden Jahrzehnte wieder, so die BMA-Vertreterin, die gerne auch während der Ratssitzung am Montag dazu Stellung genommen hätte. Allerdings stand ihr kein Rederecht zu.

Weiter spricht Sörensen von einem „gesellschaftlichen Rückschritt“, den die CDU mit der Wahl Matthias Harmans vollzogen habe und den die BMA nicht unterstützen werde.