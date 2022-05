BMC möchte Kindern eine Standarte spendieren

Obwohl sie bei diesem späten Programmpunkt gar nicht anwesend waren, räumten die Mitglieder der Vorhelmer Kinderkompanie beim Kameradschaftsabend so richtig ab. Dem allseitigen Lob für die neue Abteilung des Allgemeinen Schützenvereins und dem „Flachgeschenk“ der Stadt Ahlen folgte am Freitagabend das Versprechen des „Ballermannsclubs“, den Jüngsten eine eigene Standarte zu spendieren.

Überhaupt war die Stimmung unter den Schützen so gut wie lange nicht. Nach zwei Festausfällen und dreijähriger Pause war auch Vorsitzender Friedrich Eilert sichtlich froh, wieder auf dicht geschlossene Reihen im Zelt blicken zu können. Darunter befanden sich mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Ortsausschussvorsitzendem Hubertus Beier sowie Abordnungen der umliegenden Schützenvereine aus Tönnishäuschen und Enniger zahlreiche Ehrengäste. Die dörfliche Geistlichkeit vertraten Pastor Michael Kroes und Pastor Hermann Honermann.

Kinderfest und Kameradschaftsabend in Vorhelm Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Schützenverein Vorhelm Foto: Christian Wolff Jubilare des Schützenvereins Vorhelm Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Friedrich Eilert und Thomas Avermiddig Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff Impression vom Fest-Freitag des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Foto: Christian Wolff

Der Bürgermeister machte den Mitgliedern Mut, dem Schützenverein die Treue zu halten. Glücklicherweise habe die „leise Zeit“ keinen Schwund zur Folge gehabt. Mit Freude komme er immer nach Vorhelm, auch wenn er es natürlich lieber hätte, wenn die beiden Dörfer, die zu Ahlen gehören, nicht ausgerechnet am selben Termin ihr Schützenfest feiern würden. Sonst würden sicher auch viele Dolberger zu Vorhelms Gästen zählen und umgekehrt. „Wir sind angreifbarer und nachdenklicher geworden“, lautete das Fazit Hubertus Beiers aus Pandemie und Ukraine-Krieg. Er freue sich aber über zwei Ortsausschuss-Mitglieder auf dem aktuellen Thron.

Stab aus Vorhelmer Holz

Sven Huesmann schlug vor, die neue Kinderstandarte mit einem Stab aus Vorhelmer Holz zu befestigen. „Am besten nehmen wir die schönste Eiche aus dem Sundern“, richtete er sich an Philipp Graf von Schall-Riaucour, der mit seinem Forstbetrieb sicher weiterhelfen könne. Der BMC-Orden ging wenig später erstmals an eine Frau: Sandra Ostkamp. Sie habe sich schon früh in einer Männerdomäne behauptet, über Jahre Durchsetzungskraft bewiesen, sagte Michael Schmitz-Richter in seiner Laudatio.