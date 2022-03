Bodelschwinghschule erste Wahl

Drei Alternativen, ein ganz klarer Favorit: Die ehemalige Bodelschwingschule würde das Platzproblem der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule am besten, am schnellsten und am günstigsten lösen.

Gehen in 2026 die Türen für die Therese-Münsterteicher-Schule im Gebäude der Bodelschwinghschule auf? Eine Vielzahl an Argumenten spricht dafür.Foto: Ralf Steinhorst

Für das Jahr 2026 muss eine bauliche Lösung für die neue Therese-Münsterteicher-Gesamtschule (TMG) her. Denn dann geht die neue Oberstufe an den Start, für die im jetzigen Schulgebäude kein Platz vorhanden ist. Drei Lösungsvorschläge legten Schule, Stadtverwaltung und das Beratungsunternehmen Dr. Garbe, Lexis & Von Berlepsch am Dienstagabend den Ratsmitgliedern in einer Informationsveranstaltung in der Schulaula vor.

„ »Wir haben nur eine Präsentationsfolie mit Vorteilen für einen Neubau.« “ Fabian Blech, Vize-Schulleiter

„Das ist sicher eine spannende Veranstaltung“, mutmaßte Schulleiterin Elisabeth Beier zu Beginn, aber so spannend wurde es dann inhaltlich nicht. Denn schnell schied die Variante, die Mittelachse des Schulkomplexes um eine Etage aufzustocken, aus. Zu wenig Raumgewinn mit insgesamt nur zwölf Räumen, nicht zielführend.

Standen also nur ein Neubau, angesiedelt auf dem Areal der ehemaligen Jahnwiese und die Reaktivierung der ehemaligen Bodelschwinghschule in Konkurrenz.

Über drei Lösungsvorschläge muss der Rat entscheiden: eine Aufstockung der Mittelaxe des Schulkomplexes, ein Neubau auf dem ehemaligen Areal der Jahnwiese sowie die Reaktivierung der Bodelschwinghschule (v. l.). Foto: Stadt Ahlen

Wobei Schule, Stadtverwaltung und Beratungsbüro den großen Schulterschluss zugunsten der Bodelschwinghschule übten. „Die Verwaltung spricht sich für eine Reaktivierung aus“, wurde Florian Schmeing, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM), genauso deutlich wie der stellvertretende Schulleiter Fabian Blech: „Wir haben nur eine Präsentationsfolie mit Vorteilen für einen Neubau“. Auch das Schulkollegium, einbezogen in die Frage, sprach sich deutlich für die Reaktivierung der Bodelschwingh­schule aus. Auch die Pluspunktebilanz der dazu entwickelten Machbarkeitsstudie war eindeutig: fünf zu zwei für die Bodelschwinghschule.

Für die Stadträte, die im Mai über die Varianten abstimmen sollen, dürfte vor allem der finanzielle Aspekt wichtig sein. Laut der Machbarkeitsstudie werden die Modernisierungskosten der Reaktivierung der Bodelschwinghschule mit 10,2 Millionen Euro veranschlagt, ein Neubau mit 17,4 Millionen Euro. Zum anderen muss durch vorgeschriebene europäische Ausschreibungsverfahren damit gerechnet werden, dass ein Neubau erst im Jahr 2028 in Betrieb gehen kann – also zwei Jahre später als benötigt. Die Bodelschwingh­schule dürfte dagegen pünktlich 2026 nutzbar sein. Allerdings sah Florian Schmeing für die zwei Jahre Überbrückungsmöglichkeiten.

ZGM-Leiter Florian Schmeing befürwortete deutlich die Reaktivierung der Bodelschwinghschule. Foto:

Auch Ulrike Lexis vom Beratungsunternehmen Dr. Garbe, Lexis & Von Berlepsch sah in der Reaktivierung die beste Lösung für die Gesamtschule. Foto: Ralf Steinhorst

Wenn am Ende die Entscheidung für die Reaktivierung fällt, werden dort die Jahrgänge fünf und sechs angesiedelt. Und das aus Gründen der Raumkonzepte, denn diese Stufen brauchen größere Klassenräume als die Oberstufe, die an der Bodelschwinghschule vorhanden wären. Zum anderen hat die psychologische Komponente Gewicht. Dort können sich die jüngeren Schüler erst einmal eingewöhnen, bevor sie in den Hauptkomplex der Schule umsiedeln. Weiterer Vorteil: die eigene Turnhalle direkt auf dem Gelände. Die wiederum für jüngere Jahrgänge besser geeignet ist als für ältere.

Bei einer Wahl für die Bodelschwinghschule wird es am Ende übrigens kein Verdrängungswettbewerb geben. Sowohl der Verein „Keiner geht verloren“ als auch das Sportarchiv werden am Standort bleiben können. Auch wenn sie innerhalb des Gebäudes umziehen müssten.