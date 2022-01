Boostern im Fitnessstudio

Impfen ohne Termin im Fitnessstudio: Frank Langer, Betreiber des Feel Fit (l.), Dr. Sebastian Dierse (M.) sowie Dr. Bernhard Dierse boten das am Samstag an.

Gelegenheiten zum Impfen gab und gibt es viele – vor allem in Arztpraxen oder Impfzentren. Am Samstag konnte sich jeder der wollte, aber auch dort impfen lassen, wo sonst schweißtreibendes Training stattfindet: Im Fitnessstudio Feel Fit im Kleiwellenfeld.

Dort bot Betreiber Frank Langer in Zusammenarbeit mit der Augenarztpraxis von Dr. Bernhard Dierse eine Impfaktion an, bei der man sich ohne Termin den kleinen Piks mit der großen Wirkung geben lassen konnte. „Es ist unser gemeinsames Interesse so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren“, so Langer, der es seinen Mitgliedern so einfach wie möglich machen wollte, sich boostern zu lassen, um dann wieder ohne negativen Schnelltest trainieren zu können.

Damit stieß er bei Dr. Bernhard Dierse und Dr. Sebastian Dierse, der als Arzt in der Augenklinik des UKM Münster tätig ist, auf offene Ohren. „Hier zu impfen ist deutlich einfacher“, betonten beide angesichts des bereits bestehenden Testzentrums und sehr guter Parkmöglichkeiten.

Ohne feste Termine

Zudem sei die feste Impfsprechstunde in den Räumen der Praxis in Heessen zuletzt deutlich schlechter besucht gewesen. „Termine wurden zuletzt häufiger kurzfristig abgesagt oder gar nicht wahrgenommen“, berichtete Dr. Bernhard Dierse. Als Reaktion darauf probiere man es nun mit der für alle Interessierten offenen Impfaktion ohne feste Termine.

Ein Angebot, das viele Impfwillige dankend annahmen. Am häufigsten nachgefragt war die Booster-Impfung. Hinzu kamen einige Zweitimpfungen nach einer Impfung mit dem Vakzin von „Johnson & Johnson“. Zur Verfügung standen die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Mit Arbeitszeiten besser vereinbar

Eine Gelegenheit, die etwa Julius Schulte schon zu Beginn der Aktion gerne ergriff. „Die Ärzte impfen nur mit festem Termin unter der Woche“, schilderte er. Das sei bei ihm aufgrund seiner Arbeitszeiten schwierig. So kam die Impfaktion am Samstag für ihn genau richtig. „Hier konnte ich jetzt einfach entspannt hinfahren“, freute er sich darüber, die Booster-Impfung nun erledigt zu haben.

„Wir haben den Aufruf in der Presse wahrgenommen und sind deshalb heute gekommen“, berichtete zudem Heinz Czizewski, der sich gemeinsam mit seiner Frau auf den Weg ins Kleiwellenfeld machte, um sich die dritte Spritze gegen Corona verabreichen zu lassen. Die Booster-Impfung bringe einfach einige Vorteile im öffentlichen Leben mit sich, schildert er die Gründe für seine Entscheidung und richtet einen Appell an andere: „Es sollte sich jeder boostern lassen“, ist er überzeugt.

Möglicherweise wird es dazu auch weitere Gelegenheiten im Feel Fit geben. „Wir sehen, dass die Nachfrage unserer Mitglieder da ist“, sagt Frank Langer.