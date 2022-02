Breites Angebot zahlt sich jetzt aus

Dass die Stadthallen-GmbH im Angebot breit aufgestellt sei, gereiche ihr in diesen Zeiten zum Nutzen, sagt Geschäftsführer Andreas Bockholt. Er ist froh, dass es 2021 keinen Monat totalen Stillstand in der Halle gegeben hat. Und schaut optimistisch in die Zukunft.

Neujahrskonzert und Kindermusical gelaufen, WN/AZ-Multivision „Sizilien“ am 17. Februar und Hermann van Veen im März im Programm – in der Stadthalle Ahlen läuft der Veranstaltungsbetrieb weiter. „Jedoch mit deutlich angezogener Handbremse“, wie Geschäftsführer Andreas Bockholt einräumt. Und natürlich alles unter Einhaltung der jeweils tagesaktuellen Corona-Schutzbestimmungen, was sich im Einzelfall als verworren genug herausstellt, denn sie sind so beständig wie das Wetter.