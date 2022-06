Breitgefächertes Studienangebot

„Das war damals ein Riesenerfolg“, freut sich Nadine Köttendorf noch heute über die gelungene Premiere der VHS-Kinder-Uni im vergangenen Jahr. Und so ist es keine Frage, dass es in den Sommerferien eine Neuauflage geben wird. Angesprochen sind Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Nach dem Motto „Alles kann, nichts muss“ können sie Kurse buchen, die jeden Tag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr stattfinden, auch Einzelbuchungen sind möglich.

Schnell anmelden – Teilnehmerzahl begrenzt

Doch wie im Vorjahr gilt auch dieses Mal: schnell anmelden, denn die Gruppen sind für maximal zwölf Teilnehmende geplant. Eine Anmeldung unter Telefon 5 94 36 oder per Mail an vhs@stadt.ahlen.de ist unbedingt erforderlich. Die Kosten betragen fünf Euro, bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Kinder ein Diplom.

Für Harry-Potter-Fans gibt es einen Bastelworkshop, in dem Zauberstäbe und anderes magisches Zubehör gefertigt werden kann. Foto: VHS

Neben Altbewährtem findet sich auch Neues im Programm der „jungen VHS“. Für Harry-Potter-Fans gibt es einen Bastelworkshop, in dem Zauberstäbe und anderes magisches Zubehör gefertigt werden kann. Wer mag, darf auch in Verkleidung kommen. Termin ist 28. Juli (Donnerstag). Am Freitag geht es mit Birgit Stöwer und Jens Benner-Stöwer zu Wasseruntersuchungen am Bach. Treffpunkt ist der Kleingartenverein „Goldener Erntekranz“ an Brüningswiese. Wer das Schachspiel erlernen möchte, kann am 1. August (Montag) in die VHS am Markt kommen, einen Tag später geht es um die Kraft der Sonne mit spannenden Experimenten für Solarfans. Neu sind auch die Kurse „Upcycling – aus Alt mach Neu“ am 3. August (Mittwoch) oder „Wie kommt das Peace-Zeichen von unserem Schulhof ins Radio?“ mit der Moderatorin Jenny Heimann am 4. August. Afrika-Expertin Helga Rohden lädt zum afrikanischen Trommelzauber am 5. August ein.

Keine Chance für Langeweile

Altbewährt und daher wieder im Programm sind Selbstbehauptung und Selbstverteidigung mit Jenny Newiak am 25. Juli (Montag), das Leben der Bienen mit Bettina Heimann am Lehrbienenstand am Wasserturm am 26. Juli und ein Erste-Hilfe-Fresh-Up vom DRK-Kreisverband Warendorf-Beckum am 27. Juli.

Also: schnell anmelden und sich die Teilnahme an einem oder mehreren Kursen sichern. So hat die Langeweile in den Ferien keine Chance.