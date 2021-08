Brücke nach Dänemark ist weiterhin standfest

Das zweite Jahr in Folge war keine Abordnung aus Ahlen im dänischen Sonderburg. Dafür kamen jetzt zwei dänische Freunde zu Besuch nach Ahlen.

Besuch aus Sonderburg in Ahlen

E-Mail, Telefon und Videokonferenz können helfen, Kontakte zu halten. Doch der persönliche Austausch ist einfach unersetzlich. Diese Erfahrung machten in Coronazeiten viele Menschen. Besonders der grenzübergreifende Kontakt zwischen Ahlen und Sonderburg musste seit Ausbruch der Pandemie völlig ohne gegenseitige Besuche auskommen.

In Dänemark keine Maskenpflicht mehr

Umso freudiger war der Empfang, als am Montagnachmittag Jens Peter Rasmussen und seine Frau Merete in der Wersestadt eintrafen. Vorstandsmitglieder des Freundeskreises Ahlener Soldaten, mit denen die Gäste aus Dänemark seit über zwei Jahrzehnten eine enge Freundschaft pflegen, bereiteten ihnen einen herzlichen Empfang. „Es ist schön, dass wir uns endlich wieder persönlich treffen“, sagte Rasmussen. Glücklicherweise sei die Pandemielage in Dänemark aktuell sehr gut. „Seit Montag gibt es bei uns keine Maskenpflicht mehr, nicht mal im Öffentlichen Personennahverkehr.“

Der erste Weg nach der Ankunft im Hotel führte das Ehepaar Rasmussen zu Rolf Kersting. Der heutige Ehrenvorsitzende des Freundeskreises hatte damals mit Unterstützung aus Sonderburg die Grundpfeiler dafür gesetzt, dass sich Deutsche und Dänen – Zivilisten wie Soldaten – auf dem einstigen Schlachtfeld von Düppel nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam zur Kranzniederlegung treffen. Kersting zeigte sich erfreut, dass diese Art der Versöhnung früherer Kriegsgegner, die er als Lebenswerk betrachtet, auch nach seiner aktiven Zeit fortgeführt wird.

Ebenfalls Teil des Programms: Besuch an der Zeche Westfalen. Foto: Christian Wolff

Rolf Kerstings Amtsnachfolger Hans-Dieter Samson hatte für die Dänen, die bereits an diesem Mittwoch wieder die Heimreise antreten, ein vielseitiges Programm vorbereitet. Das beinhaltete außerdem den Besuch auf der Zeche Westfalen, ein Gespräch mit Oberstleutnant Timo Gadow als Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7, und einen Abstecher ins Rathaus, wo Bürgermeister Dr. Alexander Berger nicht nur Gastgeschenke überreichte, sondern sein Versprechen erneuerte, endlich einmal selbst am Gedenken auf den Düppeler Schanzen teilzunehmen. „Leider hat mir Corona zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauerte Berger. Im kommenden Jahr gebe es zwar das Problem, dass der Gedenktag (18. April) genau auf Ostersonntag fällt, doch der Freundeskreis-Vorsitzende Thomas Kras zeigte sich dennoch zuversichtlich, zumindest eine kleine Abordnung auf die Beine stellen zu können. Bei der kommenden Mitgliederversammlung werde das Thema auf jeden Fall zur Sprache kommen. „Wir wollen die Tradition unbedingt weiter pflegen“, so Kras. Die Brücke nach Dänemark stehe weiterhin fest und werde auch durch Corona nicht brüchig. Rasmussen bestellte zugleich viele Grüße von Bergers Amtskollegen Erik Lauritzen aus Sonderburg.