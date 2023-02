„Brummi“ ein Karnevalist für alle Fälle

Wolfgang „Brummi“ Büttner war der Mann für alle Fälle bei den Schwarz-Gelben Funken (SGF) und in dessen Senat. Deshalb verliehen dem inzwischen im Domizil lebenden Karnevalisten die KG und auch deren Senat jeweils ihre Ehrenmitgliedschaften.

Der Vollblutkarnevalist Wolfgang Büttner, besser bekannt als „Brummi“, gehört den Schwarz-Gelben-Funken seit 1985 an und wurde später auch einer ihrer ersten Senatoren. Er war Prinzenfahrer von drei Tollitäten: Hans-Werner I. (Dieksmeier / Session 1988-89), Martin I. (Overmann / 1994-95) und Ronald I. (Zent / 1998-99). Dabei stellte er auch immer seinen eigenen Bulli zur Verfügung. Auch die SGF-Garden hat er mit großer Bereitschaft unterstützt. „Er hat einen Teil seines Lebens für die Schwarz-Gelben Funken geopfert“, würdigte SGF-Präsident Dominik Isermann Wolfgang Büttner und verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft des Vereins in Form einer Urkunde verbunden mit den besten Wünschen der Vereinsmitglieder, zusammengefasst in einem Briefumschlag. Die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft bei den Senatoren übergab deren Präsident Ronald Zent: „Du hast uns Senatoren immer hilfsbereit begleitet“.

„ »Jetzt seht ihr mal, wie Brummi sprachlos ist!« “ Stadtprinz Ossi I.

Auch Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) war zur Ehrung gekommen und überreichte „Brummi“ seinen Prinzenorden. „Als ich die Prinzengarde von Martin I. (Overmann) trainiert habe, warst du immer mit der Kamera dabei“, erinnerte sich seine Tollität an die gemeinsame Zeit im Karneval. Das habe beim Training immer geholfen. Es sei eine schöne Zeit gewesen, an die er sich gerne zurückerinnere.

Wolfgang Büttner zeigte sich vollkommen überrascht von den Ehrungen. „Der prinzliche Fahrer hat Besuch bekommen“, war er tief bewegt: „Jetzt seht ihr mal, wie Brummi sprachlos ist!“