Buden öffnen schon eine Stunde eher

Auch wenn die spätherbstlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen keine winterliche Stimmung verbreiten mochten, geht es dennoch mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Und dazu gehört traditionell der „Ahlener Advent“, der vom 2. bis 13. Dezember in die „gute Stube“, auf den Marktplatz lockt. Wobei der 11. Dezember (Sonntag) verkaufsoffen ist.

„Im Vorjahr waren wir noch an zahlreiche Auflagen gebunden“, erinnerte Carlo Pinnschmidt bei der Programmvorstellung am Freitagvormittag im Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ). Viele Kontrollen und pandemische Sorgen seien an der Tagesordnung gewesen. „Diesmal geht es deutlich entspannter zu“, freut er sich. Einem ungezwungenen Bummel durchs beleuchtete Hüttendorf mit Glühwein- und Waffelduft stehe also nichts mehr im Wege.

Neue Aussteller dabei

Daneben habe sich die Zahl der Buden von 19 auf 21 gesteigert, wobei die Macher auf Bewährtes setzen. „Es sind einige neue Aussteller dabei“, so der Stadtmarketingsprecher. „Sechs gastronomische Angebote halten wir dabei vor. Auch die Eisstockbahn wird wieder aufgebaut.“ Hinzu kommen Puppenbühne, Kinderkarussell und die Happy Trumpets sowie weitere Künstler.

Was allerdings fehlen wird: die lebendige Krippe. „Leider hat es nicht geklappt, eine Schule für das Spiel zu aktivieren“, bedauert Pinnschmidt. Dafür präsentiert sich diesmal der Förderverein Frauen- und Mädchenfußball mit Backfisch und Tombola. „Wir haben viele attraktive Preise und verlosen unter anderem einen Helikopter-Rundflug sowie eine dreitägige Cabrio-Fahrt“, verrät Martin Temme. Für Stoff- und Holzartikel aus Tansania wirbt indes Helga Rohden, während der Förderverein „Bridge of hope“ den Fokus auf Indien lenkt. Dora Neuhaus, die seit 2011 zu den Stammbeschickern des „Ahlener Advents“ zählt, schenkt sicher wieder vielen Kindern Freude mit ihren Teddybären. Alois Steinkamp kündigt im Namen des Vereins für Städtepartnerschaft an, dass der Erlös seines Standes in diesem Jahr an ukrainische Flüchtlinge geht. Der Kindergarten St. Marien bereichert den Markt mit selbstgebackenen Plätzchen.

Noch eine gute Nachricht haben die Organisatoren für die Besucher: „Unter der Woche werden die Buden in diesem Jahr schon eine Stunde eher öffnen“, verrät Carlo Pinnschmidt. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass das sinnvoll und gewünscht ist.“