Konzerte, Lesungen, ein Stadtspaziergang: Das Bündnis für den Frieden, das sich in Ahlen breit aufstellen will, hat viele Ideen, um auf Kriegsgeschehen in der ganzen Welt aufmerksam zu machen. Ein Friedenskonzert findet schon am Samstag statt.

Wie hier in Warendorf wird der Singer-Songwriter Jonas Künne auch am Samstag auf dem Marienplatz ein musikalisches Statement für den Frieden abgeben.

Die scharfe Verurteilung des verbrecherischen Angriffskrieges Putins auf die Ukraine, die Forderung nach sofortiger Beendigung dieses Überfalls, die tatkräftige Unterstützung aller hierherkommenden Flüchtlinge wie auch der Kriegsopfer in der Ukraine und das nachhaltige Eintreten für den Frieden weltweit: Diese großen Anliegen sollen in Ahlen weiterhin und langfristig Thema sein und von einem breit angelegten „Bündnis für den Frieden“ aktiv vertreten werden.

Am 26. Februar fand auf dem Marienplatz eine beeindruckende Mahnwache mit mehr als 400 Teilnehmenden statt, die von der Journalistin Maria Kessing und dem Ratspolitiker Frederik Werning initiiert worden war. Um ein solches einmaliges Eintreten für den Frieden nachhaltig zu gestalten, soll ein breit angelegtes, langfristiges „Ahlener Bündnis für den Frieden“ ins Leben gerufen werden. Die Idee wird auch von dem früheren Bürgermeister Benedikt Ruhmöller tatkräftig unterstützt.

Verschiedene gesellschaftliche Gruppen

Auf eine kurzfristige, gezielte Einladung versammelten sich am Mittwoch im Bürgerzentrum Schuhfabrik bereits fast 20 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und Einrichtungen zu einem ersten Bündnisgespräch: Bildungseinrichtungen und Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Kulturanbieter waren ebenso vertreten wie Politik, Verwaltung, Religionsgemeinschaften und der „Ahlener Appell für eine mutige und bunte Zivilgesellschaft“.

Das Friedensbündnis möchte rasch weitere öffentliche Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden setzen, das nächste Mal schon am Samstag (12. März) erneut ab 11 Uhr auf dem Marienplatz: Der Singer-Songwriter Jonas Künne wird einige seiner Lieder präsentieren und damit einen unüberhörbaren Appell für den Frieden anstimmen. Diese musikalische Kundgebung ist unter den bekannten Pandemie-Bedingungen öffentlich.

Kontinuierliche Friedensaktivitäten

Die Teilnehmenden an dem Bündnisgespräch im entwickelten weitere Ideen für kontinuierliche, nachhaltige Friedensaktivitäten in der Stadtgesellschaft. Sie berichteten überdies von zahlreichen Veranstaltungen, die jetzt bereits stattfinden: so die regelmäßigen Friedensgebete in den christlichen Kirchen und der Moschee, die Flüchtlingsberatung im Büz und bei der Caritas, Gebäude-Beflaggung und -Beleuchtung sowie die in fast allen Schulen stattfindenden, teilweise künstlerisch gestalteten Demonstrationen gegen den Krieg.

Das Friedensbündnis möchte diese sehr begrüßenswerten Aktivitäten nach Möglichkeit bündeln, um auch die Wirksamkeit zu erhöhen, zum anderen sollen weitere, stadtweit aufgestellte Veranstaltungen angeboten werden: Neben Autorenlesungen und Diskussionen über die Hintergründe der vielen Kriege weltweit wurden weitere Konzerte auf dem Markt-, Marien- oder Rosenbaumplatz sowie ein „Stadtspaziergang quer durch Ahlen“ angeregt. Dieser soll das gemeinsame Eintreten der Stadt für Frieden und Freiheit deutlich machen. Ausdrücklich unterstützen möchte das Friedensbündnis die Ausgestaltung des Haldenkreuzwegs am 9. April zu einer Kundgebung für den Frieden.

Zweites Treffen angesetzt

Schon für nächste Woche wurde das zweite Treffen der Bündnis-Mitglieder angesetzt, dabei sollen die Vorhaben weiter konkretisiert und ergänzt werden.

Wer an der an der aktiven Mitwirkung interessiert ist, wende sich an die Ansprechpartner für das Bündnis für den Frieden: Maria Kessing, mariakessing@t-online.de, Telefon 01 72 / 9 69 82 97 oder Benedikt Ruhmöller, b.ruhmoeller@helimail.de, Telefon 7 04 34 99