Bürgerhaus-Idee in Worte gefasst

Schwarz auf weiß liegt es vor: In einem Konzept hat die Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände jetzt niedergeschrieben, wie die Zukunft der Nicolaikirche als Bürgerhaus aussehen könnte.

Die Idee ist nicht neu. Schon nach der Schließung des Gasthauses Pelmke reifte in Vorhelm der Gedanke, in einem geeigneten Gebäude ein Bürgerhaus einzurichten. Am Dienstag legte die Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände ein aktualisiertes, breites Nutzungskonzept vor, das speziell auf die Nicolaikirche zugeschnitten ist.