Bürgerprojekte auf dem Weg

Aus Pandemiegründen fand die erste Jahressitzung des Ortsausschusses Vorhelm am Donnerstagnachmittag im Ratssaal statt. Neben Personalien wurden Unterstützungen von bürgerschaftlichen Projekten behandelt. Auch die Errichtung einer Abstellfläche für Fahrräder und Roller im Schierl wurde auf den Weg gebracht.

Stephanie Kosbab, die erst vor wenigen Tagen ihr Amt als Erste Beigeordnete und Dezernentin für Schule, Soziales und Kultur angetreten hatte, nahm die Gelegenheit wahr, sich den Ausschussmitgliedern vorzustellen: „Das ist in dieser Funktion mein allererster Ausschuss.“

Zweimal einstimmig

Dem Ausschuss lagen zwei Anträge zur Unterstützung von bürgerschaftlichen Projekten aus dem dafür bereitstehenden 15 000-Euro-Jahresetat für Vorhelm vor. So beantragte der 1. FC Tönnishäuschen eine Zuwendung von 1750 Euro für die Befestigung einer Zufahrt von der Straße Zur Angel zum Sportplatz. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Einen weiteren Antrag hatte der Musikverein eingereicht, der um eine Unterstützung von 600 Euro zur Anschaffung von zwei mobilen Musikboxen bat, um seine Proben effizienter gestalten zu können. Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die Anfrage von Ludger Diekmann (CDU), auf der städtischen Fläche im verkehrsberuhigten Bereich zwischen Schierl und Kirchbrede eine bepflasterte Fläche mit Fahrrad- und Rollerständern zu schaffen, entwickelte sich zu einem Antrag.

Räder und Roller

Anlass ist, dass Schüler, die die Haltestellen an der Hauptstraße in Höhe Pelmke für ihren Bustransfer zu den Schulen nutzen, ihre Fahrräder und Roller in diesem Bereich wild abstellen, weil ein Gehweg direkt zur Hauptstraße führt. „Es wird dort dann teilweise eng“, berichtete Ludger Diekmann.

Robert Reminghorst, Gruppenleiter Straßenbau, hatte sich bereits mit der Situation befasst und sah für die Umsetzung kein Problem. Man müsse nur feststellen, wie groß der Bedarf ist. Da die anderen Ausschussmitglieder den Plan unterstützten, wurde die Anfrage in einen Antrag umgewandelt, der bis auf die Gegenstimme von Alfred Thiemann (fraktionslos), der allerdings nur formale Mängel sah, angenommen.