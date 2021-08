Bürgerprojekte fördern die Eigenverantwortung

Eher zufällig wurde Dirk Neubauer 2013 zum Bürgermeister der 4500-Einwohner-Gemeinde Augustusburg in Sachsen gewählt. Seitdem hat er konsequent mehr Bürgerbeteiligung im Ort aufgebaut. Am Mittwoch erläuterte er in der Schuhfabrik, warum er findet, dass Demokratie die Menschen nicht mehr erreicht.

Das Wetter war regnerisch, also wurde die Veranstaltung von der Open-Air-Bühne in den Saal verlegt. Neben Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann fungierte Dierk Hartleb als Moderator in der vom Landesprojekt „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung“ geförderten Veranstaltung.

Dirk Neubauer hat die Bücher „Rettet die Demokratie“ und „Das Problem sind wir“ geschrieben, die ihm inzwischen schon Einladungen in verschiedene Talkshows eingebracht haben. Lesen tat er aber nicht, vielmehr erzählte der Autor, wie er seinen Ort so umgestaltet hat, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Eigeninitiative wagen und Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelten, weil sie zusammen Projekte realisierten.

Kommunikationsproblem in der Gesellschaft

„Wir reden zu wenig miteinander“, hat Neubauer ein Kommunikationsproblem in der Gesellschaft entdeckt. Eine Stadtverwaltung sei eine Dienstleisterin, die Bürger bei Projekten unterstützt. Dabei soll jeder mit seinen Ideen eingebunden werden. „Ich kann es mir nicht leisten, mit manchen Leuten nicht zu reden“, will der Bürgermeister auch außergewöhnliche Ideen nicht links liegen lassen. Niemand soll sich in der Ortsgemeinschaft ausgegrenzt fühlen. Nebenbei entwickelte sich so auch eine neue Streitkultur im Ort, man respektiert sich.

Dirk Neubauer selbst hat es zum Prinzip gemacht, alle Herausforderungen offen anzusprechen, nicht aber zu verschleiern oder in Hinterzimmern zu lösen. Die Menschen sollen sich bei Problemlösungen einbringen.

Für Bürgerprojekte wurde im städtischen Haushalt ein Budget geschaffen, über die Umsetzung stimmen die Einwohner ab. Für jede so freigegebene Aktion gibt es einen Projektverantwortlichen, der den entsprechenden Geldbetrag zur Umsetzung erhält. Mit diesem Prozedere gibt auch die Politik Macht ab, was erst auf Widerstände stieß. Es gilt das Prinzip: Frag dich, was du für deine Stadt leisten kannst. Schließlich gehöre ihm als Bürgermeister die Stadt nicht – sie gehöre den Bürgerinnen und Bürgern. So seien schon mit Anpacken Projekte geschafft worden, die eigentlich nicht finanzierbar waren.

Entscheidungsfindung in kleinen Einheiten

Ob das auch in großen Städten funktioniere? „Jede Stadt hat Ortsteile“, wies Dirk Neubauer auf Entscheidungsfindungen in kleinen Einheiten hin.

Er betonte zudem, er sei nur zum Bürgermeister gewählt worden, weil er zugehört habe. Ein großes Programm habe er nicht gehabt. Neubauer plädierte für die Begrenzung von Amtszeiten aus einfachem Grund: „Unter einem Mandat entstehen Strukturen, die sich dann verfestigen.“ Deshalb werde er nach seiner zweiten Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen.