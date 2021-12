Bußmann schließt Parkapotheke

Veränderung an zentraler Stelle in der Fußgängerzone: Bußmanns Park-Apotheke schließt zum Jahresende.

Nur noch bis Jahresende bleibt die Park-Apotheke in der Fußgängerzone geöffnet. Kunden werden in diesen Tagen auf die nächstgelegene Anlaufstelle am Kerkmann-Platz hingewiesen. „Der Standort an der Oststraße ist schon lange nicht mehr rentabel“, sagt Betreiber Matthias Bußmann auf Anfrage unserer Zeitung und weist auf den zusätzlich grassierenden Personalmangel hin. Was aus dem einstigen Schuhhaus Rheinwest wird, aus dessen Zeiten die beliebte Kinderrutsche noch vielen Ahlenern in Erinnerung ist, steht noch nicht fest.