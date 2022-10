Büste im Abschiedstrubel verschwunden

Wie ärgerlich: Am letzten Tag ihres Wirtinnen-Daseins verschwand ein Erinnerungsstück, das Gaby Klumpp besonders am Herzen lag.

Die „Zisterne“ am Markt ist inzwischen geschlossen. Am 3. Oktober verabschiedete sich Wirtin Gaby Klumpp.

Dieses Verhalten macht die ehemalige „Zisterne“-Wirtin Gaby Klumpp auch eine Woche später noch fassungslos: Am Tag der deutschen Einheit schloss sie nach fast 18 Jahren ihre Traditionskneipe am Markt. Hunderte Ahlenerinnen und Ahlener feierten ihren Abschied, überreichten viele Geschenke. Doch einige „Gäste“ kamen offensichtlich aus anderen Gründen. Denn am nächsten Morgen musste Gaby Klumpp feststellen, dass im Trubel des Vorabends nicht nur erhebliche Vandalismusschäden entstanden, sondern auch viele Einrichtungsgegenstände mitgenommen worden waren. Unschöne Begleiterscheinungen an einem für sie sehr emotionalen Tag.

Es trifft sie ins Mark

Mit dem Verlust der meisten Dinge hat sich Gaby Klumpp mittlerweile abgefunden, doch dass ausgerechnet am letzten „Zisterne“-Tag ein Erinnerungsstück an ihre verstorbene Mutter abhanden kam, trifft sie ins Mark. Auf einem Schrank neben der Küche der Kneipe stand jahrelang eine graue Steinbüste in Form eins Kinderkopfes. Beim Aufräumen nach der Abschiedsparty war ihr Platz hingegen verwaist. „Es war so voll, dass ich nicht gesehen habe, wann die Steinbüste weggenommen wurde“, so Gaby Klumpp. Auch ihre Mitarbeiterinnen hatten nichts bemerkt.

Nun wendet sich die Wirtin an unsere Zeitung, um an Anstand und Ehre derjenigen Person zu appellieren, bei der die Steinbüste nun steht: Sie möge sich bei ihr unter der Telefonnummer 0179/1076158 melden und die Figur einfach zurückgeben. Auch über Hinweise von anderen Gästen darauf, wer das Erinnerungsstück entwendet haben könnte, ist Gaby Klumpp sehr dankbar.