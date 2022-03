Caitlin schaut über die Landesgrenze

Warum nicht bei der Berufsausbildung über die Ländergrenzen schauen? Caitlin Beekmann aus dem niederländischen Arnheim absolviert gerade ihre Berufsausbildung zur Pferdemanagerin. Darin sind mehrere Praktika vorgesehen, eines davon absolviert sie für sieben Wochen auf dem Hof Berkhoff-Beumer zwischen Ahlen und Tönnishäuschen.

Drei Jahre dauert die Berufsausbildung „Horsemanagement“ für die Niederländerin, momentan befindet sich Caitlin Beekmann im zweiten Ausbildungsjahr. Unterstützt wird ihr Praktikum von der SBB, der niederländischen Stiftung für Zusammenarbeit in Berufsausbildung und Wirtschaft, auch das Erasmus-Bildungsprogramm der EU fördert das Praktikum. Es war auch möglich, da sich der Hof Berkhoff-Beumer vom SBB hat zertifizieren lassen und damit für die niederländische Berufsausbildung anerkannt ist.

Greencare-Farm

Die Greencare-Farm Berkhoff-Beumer hatte Caitlin Beekmann schon vor vier Jahren kennengelernt, als sie ihre Mutter zu einem Trainertreffen der Horse Boy Stiftung nach Ahlen begleitete. Der Kontakt über die Trainergruppe zu Gitti und Henrich Berkhoff riss auch danach nicht ab: „Es war für mich klar, hier lernen zu wollen.“ Zumal die Berkhoffs und die Beekmanns ähnlich strukturiert ihre Pferde einsetzen. Denn sie sind im therapeutischen Bereich aktiv und arbeiten eng mit psychisch kranken und autistischen Menschen aus Schulen und Kitas zusammen.

Pferde sind auch Caitlin Beekmanns Welt, sie ist schließlich mit ihnen groß geworden. Ob ihr der Aufenthalt in Ahlen gefalle? „Yes“, antwortet sie ohne Umschweife.

In diesen ersten Wochen läuft die Verständigung hautsächlich in englischer Sprache ab, obwohl die Holländerin hier auch Deutsch lernen soll. Das aber sehen alle Beteiligten entspannt. „Am Ende ist es ein Deutsch-Niederländisch-Englisch-Mix“, lächelt Gitti Berkhoff und betont, davon hätten alle etwas. Nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern auch die Reitkinder, die so sähen, dass man Sprachen auch außerhalb der Schule durchaus gut gebrauchen könne. Hinzu komme, so Henrich Berkhoff, dass die die grenzübergreifenden Ausbildungsmöglichkeiten eine gute Möglichkeit sind, den Austausch zu fördern.

Kein Ausflug nach Hause

Caitlin Beekmann wird über die gesamten sieben Wochen in Ahlen bleiben und nicht nach Hause fahren. „Ich vermisse meine Familie, aber vor allem mein Pferd“, bekennt sie. Ihr Pferd in eine der Herden bei Berkhoffs im Aktiv-Stall einzugliedern, wäre für den Vierbeiner zu viel Stress gewesen. Auch zuhause lebt ihr Pferd in einem Aktiv-Stall. Caitlin hingegen ist voll in das Familienleben der Berkhoffs eingebunden, hat in deren Wohnung ihr eigenes Zimmer. Ausritte dienen der Abwechslung, auch Ausflüge in die Umgebung soll es noch geben. Im April wird der Besuch der Messe „Equitana“ in Münster ein Höhepunkt des Praktikums sein.