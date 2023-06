Cannabisplantage in Einfamilienhaus entdeckt

Der Geruch stieg den Polizisten am Dienstag direkt in die Nase als sie ein Auto kontrollierten. In diesem Auto saß ein 52-jähriger Mann ohne Wohnsitz, bei ihm vier verdächtige Kartons. Zuvor hatte es einen Hinweis gegeben.

Rund 100 Cannabispflanzen stellte die Polizei in einem Haus an der Steingasse sicher.

„Das ist ein tolles Beispiel für gute polizeiliche Zusammenarbeit, Kommunikation und schnellem Handeln“ freute sich Behördenleiter und Landrat Dr. Olaf Gericke über einen gelungenen Polizeieinsatz in dieser Woche.

Nach Hinweisen war ein Einfamilienhaus in Ahlen ins Visier der Polizei geraten. Am Dienstagnachmittag beobachten Einsatzkräfte, wie mehrere Männer insgesamt vier große Kartons in ein Auto luden. Im Anschluss fuhr einer der Männer mit dem Pkw los. Auf seiner Fahrt kontrollierten Polizisten den Fahrer.

20 Kilo Marihuana in Kartons

Als dieser die Tür öffnete, bemerkten sie sofort starken Drogengeruch. Die Beamten nahmen den 52-jährigen Fahrer vorläufig fest und stellten das Auto sowie die vier Kartons sicher - darin rund 20 Kilogramm Marihuana.

Zeitgleich durchsuchten weitere Polizisten mit richterlichem Beschluss das Haus an der Steingasse, stellten eine Cannabisplantage und zwei unbekannte Männer fest. Einer der beiden versuchte zu flüchten, der andere versteckte sich. Beide 33 und 18 Jahre alten Männer aus Ahlen konnten durch die Beamten gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Untersuchungshaft

Alle drei wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Richter am Amtsgericht Ahlen vorgeführt: Der Richter ordnete für alle Männer Untersuchungshaft an .„Wir werden solchen Hinweisen auch weiterhin intensiv nachgehen und Straftaten mit allen Konsequenzen verfolgen“ so Gericke weiter.

Dank der Unterstützung des Technischen Hilfswerks konnten noch am Mittwoch alle knapp 100 Cannabispflanzen abgebaut und sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen.