„Captain Sale“ richtet sich süß ein

Der Leerstand Oststraße 23 füllt sich. „Captain Sale“ will in Kürze eröffnen.

Nächste Neuansiedlung: Mit „Captain Sale“ füllt sich in der Fußgängerzone auch der Leerstand im ehemaligen „Jeans Fritz“, der zwischenzeitlich Friseursalon war. Den Süßwaren-Discounter gibt‘s bereits in Dortmund, Iserlohn, Wuppertal-Barmen und Lüdenscheid. Warum jetzt auch in Ahlen? „Wir setzen auf die Hidden Champions, die versteckten Champions“, erklärt Geschäftsführer Nedim Agovic. Auf Städte, die andere nicht gleich auf dem Radar hätten. Die Ahlener Innenstadt habe eine gute Kundenfrequenz. „Wir haben das Gefühl, dass hier was los ist und wir den Nerv der Leute treffen.“ Das Süßigkeiten-Sortiment sei international aufgestellt. Darunter Artikel aus Amerika, die es sonst eigentlich nur über das Internet gebe. Für die neue Niederlassung in Ahlen werden jetzt noch eine Voll- und Teilzeitkraft gesucht.