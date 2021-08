Caritas stellt sukzessive auf E-Autos um

Die Fahrzeugflotte der Caritas-Sozialstationen wird in diesen Tagen rundum erneuert. Am Freitag wurden die ersten 15 von 30 neuen Fahrzeugen bei Funke Automobile übergeben. Zwölf von ihnen sind elektrisch betrieben.

Geschäftsleiterin Sandra Funke von Funke Automobile verwies auf die gute Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst: „Das ist schon das dritte Mal, dass wir den Fuhrpark der Caritas übergeben“. Die ersten 15 Fahrzeuge werden in Ahlen eingesetzt, die in den kommenden Tagen ausgelieferten weiteren 15 Fahrzeuge der Marke Hyundai kommen in Sendenhorst zum Einsatz.

Mit der neuen Flotte will der Caritasverband sein Leitbild zur Bewahrung der Schöpfung verstetigen und den CO 2 -Ausstoß zum Wohle des Klimaschutzes vermindern. Bis 2030 sollen rund 90 Prozent der Fahrzeugflotte elektrisch betrieben sein. Die Leasingflotte wird zwei Jahre laufen, ehe sie 2023 wieder ausgetauscht wird, dann mit einem noch höheren Anteil an E-Fahrzeugen.

Ladeinfrastuktur ist noch ein Problem

„Die Ladeinfrastruktur ist das Problem, dass es jetzt noch nicht komplett geht“, bedauerte Jan Dames, Leiter Zentrale Dienste der Caritas. Am Caritashaus an der Rottmannstraße werden zwar in diesem Jahr sechs Ladesäulen errichtet, aber das reicht noch nicht. Daher geht die Caritas einen neuen Weg, in Kooperation mit den Stadtwerken Ahlen im Bereich Koordinierung und Verwaltung. Teilweise werden die Mitarbeitenden die Fahrzeuge dezentral zuhause laden, die Kosten bekommen sie dementsprechend erstattet.

Jan Dames hat aber auch einen Blick auf die neue Lackierung der Fahrzeuge. „Ich bringe Herz, Humor und Pflege“, ist dort zu lesen. Damit will die Caritas die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Pflegekräften und Patienten herausstellen. Der Leiter Zentrale Dienste verweist auf den Arzt und Kabarettisten Eckard von Hirschhausen: „Der Humor ist bedeutend für den seelischen Heilungsprozess.“