Caritasverband nutzt weitere Flächen im Gründerzentrum

Insgesamt sind im Gründerzentrum rund 3300 Quadratmeter an verschiedene etablierte und innovative Unternehmen vermietet, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG). Die vielseitige Mieterstruktur umfasst demnach einen Branchenmix von Konstruktions-, Vertriebs- und Ingenieurbüros über diverse Dienstleister, Unternehmensberater, gemeinnützige Vereine bis hin zu karitativen Einrichtungen. Auch die WFG selbst ist als Tochtergesellschaft der Stadt Ahlen mit ihren Geschäftsbereichen Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus bereits seit 2002 in der Immobilie ansässig.

„ »Wir freuen uns sehr über den Vermietungserfolg.« “ WFG-Geschäftsführer Stefan Deimann

WFG-Geschäftsführer Stefan Deimann kann jetzt erfreut vermelden, dass das letzte freie Großraumbüro aktuell an den Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst vermietet werden konnte. Mit dem Hauptsitz der Caritas in nachbarschaftlicher Nähe an der Rottmannstraße zog diese bereits 2015 erstmalig mit zwei angemieteten Büros ins Gebäude. „Wir freuen uns sehr über den Vermietungserfolg und vor allem darüber, mit dem Geschäftsführer des Caritasverbandes, Herrn Heinrich Sinder, einen so unkomplizierten und verlässlichen Mieter gefunden zu haben“, sagt Stefan Deimann. Dies bestätige die Zufriedenheit des Mieters und unterstreiche die „Gebäude- und Standortqualität“.

La­dein­frastruktur für Elek­tro­fahrzeuge

Die Corona-Pandemie hatte laut Deimann einen spürbaren Einfluss auf den Markt für Gewerbeimmobilien. Der Bedarf an Büroflächen werde aber mittlerweile wieder größer. Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Immobilie sei daher im vergangenen Jahr eine La­dein­frastruktur für Elek­tro­fahrzeuge fertiggestellt worden und stehe den Mietern nun zur Verfügung. Zusätzlich hätten die Mieter sowie Externe die Möglichkeit, die vorhandenen Seminar- und Konferenzräumlichkeiten anzumieten. Die Veranstaltungsräume seien mit moderner Präsentationstechnik ausgestattet. Alle Seminarräume würden nach Wunsch individuell eingerichtet und medientechnisch ausgestattet.

