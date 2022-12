CDU: Umlaufsperren bremsen Radverkehr aus

Solche Vorrichtungen, wie es sie zum Beispiel auf dem Olferadweg an der Schinkelstraße oder im Einmündungsbereich Ge­­richtsstraße / Königstraße gibt, sollen verhindern, dass Radler in einem Moment der Unachtsamkeit ungebremst in eine potenzielle Gefahrenstelle hineinrauschen und mit Autos oder Lkw kollidieren. Aber sind diese „Drängelgitter“, wie sie auch genannt werden, noch zeitgemäß und sinnvoll? Das hat sich jetzt die CDU-Fraktion gefragt und dazu im Rat einen Antrag eingebracht.

Zur Begründung verweist CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Lehmann auf die „starke Veränderung und Weiterentwicklung des Fahrradverkehrs und der Fahrräder selbst“ in den letzten Jahren. So sei das Passieren einer Umlaufsperre etwa bei der Benutzung eines Fahrrades mit Kinderanhänger zwar „noch unter deutlich erschwerten Bedingungen möglich“. Für weitere Zweiradtypen wie zum Beispiel Behindertendreiräder oder auch die immer beliebter werdenden Lastenräder stellten die Metallbügel aber ein unüberwindbares Hindernis dar. Welches nur dadurch zu umgehen sei, dass die Nutzer auf die Fahrbahn auswichen oder sich komplett andere Routen suchten. „Fahrradwege“, so Lehmann, „sollten aber allen Radfahrenden eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr ermöglichen und für alle nutzbar sein.“

Die CDU bittet die Verwaltung daher um eine Prüfung von Alternativen. Der Antrag wird demnächst den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität beschäftigen.