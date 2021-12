Chor und Ensemble schaffen die besondere Atmosphäre

Großen Zuspruch erlebte das vorweihnachtliche Konzert am dritten Advent in der Marienkirche. Die Besucherinnen und Besucher warteten zunächst geduldig, um dann nach der 2G-Kontrolle entspannt Platz nehmen zu können.

Der Mädchenchor der Schule für Musik (Leitung Uta Rathmer-Schumacher) und das Vokalensemble St. Marien (Leitung Martin Schumacher) hatten ein kontrastreiches und abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Los ging es in der abgedunkelten Kirche mit „Adiemus“ von Carl Jenkins. Der strahlende Klang der Mädchenstimmen, getragen von der eindringlichen Musik, brachte das Publikum in eine andere Welt. Und weiter ging es mit einem starken Kontrast dazu. Das Vokalensemble stimmte von der Orgelbühne aus alte Adventslieder in anspruchsvollen Sätzen an.

Stimmliche Qualität überzeugte

Es folgten Lieder aus Film und Musical, Folk und Pop. Beeindruckend war die stimmliche Qualität des Vokalensembles St. Marien. Mit Liedern wie dem romantischen „Song of Mary“ und dann aber auch „Klinget meine Glocken“ von Abba-Komponist Benny Anderson bewies das Ensemble stilistische Vielfalt.

Mit den „Seallullaby“ verwandelte der Mädchenchor die Kirche akustisch in einen Ozean mit riesigen sanften Wellen, um dann aber auch Gospels und Popsongs überzeugend darzubieten. Solistin Linell Hammermeister begeisterte mit „River“ von Joni Mitchell. Die jüngsten Chorkinder hatten bei ihrem ersten Auftritt gleich ein eigenes Lied zu singen: „Wir fliegen durch die Nacht“ aus dem Kinderfilmklassiker „Der Schneemann“ von Howard Blake.

Schmunzeln und Beifall

Mit kurzen Impulsen von Pfarrer Dr. Kaulig, war das Programm abgerundet. Die Geschichte vom Herbergswirt brachte alle zum Schmunzeln.

Die Akteure erhielten schließlich tosenden Beifall. Beide Ensembles haben sich entschlossen, ein Drittel der Spenden dem Lunch Club zukommen zu lassen.